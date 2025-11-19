Getty Images Sport
El emocionado jugador del Liverpool Andy Robertson revela cómo Diogo Jota inspiró su sueño mundialista mientras Escocia asegura su lugar en el torneo de 2026
Escenas históricas en Glasgow
Escocia aseguró dramáticamente una victoria por 4-2 sobre Dinamarca para clasificarse para su primer Mundial desde Francia 1998. Scott McTominay abrió el marcador con una brillante chilena, pero Rasmus Hojlund de Dinamarca igualó desde el punto de penalti. El punto de inflexión del partido se produjo cuando Rasmus Kristensen fue expulsado y el suplente Lawrence Shankland restauró la ventaja de los anfitriones antes de que Dinamarca igualara de nuevo. Sin embargo, en un emocionante final, los goles tardíos de Kieran Tierney y un impresionante disparo de larga distancia de Kenny McLean aseguraron la victoria histórica para el Tartan Army.
Tras el pitido final, Robertson fue superado por los recuerdos del delantero del Liverpool y Portugal, Jota, quien murió en un accidente automovilístico en España solo unas semanas después de celebrar el título de la Premier League 2024-25 y su boda, dejando atrás a su esposa y tres hijos pequeños.
Robertson: 'No podía sacarlo de mi mente'
Un emocionado Robertson dijo: "Lo he ocultado bien, pero hoy he estado destrozado. Sé la edad que tengo, esta podría ser mi última oportunidad de ir al Mundial. No podía sacar a mi amigo Diogo Jota de la cabeza hoy. Hablamos mucho sobre el Mundial. Él se lo perdió en Qatar por una lesión, y yo me lo perdí porque Escocia no estaba en él. Sé que él estará en algún lugar sonriendo sobre mí esta noche. No podía sacarlo de mi cabeza en todo el día. Estaba en un poco de problemas en mi habitación antes. Creo que lo oculté bien a los chicos y estoy tan contento de que haya terminado de esta manera."
Los héroes de Escocia celebran hasta altas horas de la noche
Hubo escenas de celebración salvaje después del pitido final en Hampden y Robertson reveló la enorme presión que él y sus compañeros de equipo sintieron para terminar con la espera de 28 años para regresar al escenario más grande del mundo.
Robertson dijo: "Estoy tan contento de que haya terminado de esta manera. Este grupo de chicos, este grupo de personal - es el mejor grupo en el que he estado involucrado. El discurso del entrenador (Steve Clarke) antes del partido fue increíble. Repasó los grandes momentos que hemos tenido. Clasificarnos para la Eurocopa - no pudo recordar bien - estábamos en Wunderbar. Dijo 'hagamos otro momento así'. Estábamos bastante emocionados. Hacerlo para él, para el personal y para todas nuestras familias, será una de las noches más grandes de mi vida. Eso solo resume a este equipo. Nunca rendirse. Simplemente seguimos hasta el final y en uno de los juegos más locos. Hemos hecho pasar al país por ello, pero estoy seguro de que valió la pena. Vamos al Mundial."
Dirigiéndose a Kelly Cates (hija de la leyenda de Anfield Kenny Dalglish), Robertson añadió: "No puedo esperar para volver a Liverpool y tomar un vino tinto con tu papá."
El centrocampista John McGinn añadió: "Pensé que éramos bastante malos para ser honesto, pero ¿a quién le importa? Cruzar la línea fue una sensación increíble. La charla del entrenador fue excepcional. Es un privilegio cada vez que nos reunimos. Somos solo chicos humildes que quieren hacerlo bien por su país. Dejamos todo allí. Piensas que eso es - un glorioso fracaso, otro golpe. Estaba pensando en los play-offs en el minuto 91. Pero luego, qué disparo de Kieran Tierney - Nunca volveré a sentir algo así en un estadio de fútbol."
Espera ansiosa por el sorteo del Mundial
Con la campaña de clasificación de Escocia ya concluida, su calendario antes del Mundial de 2026 aún no está finalizado, pero consistirá en partidos amistosos. Descubrirán a sus oponentes de la fase de grupos cuando se realice el sorteo oficial el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington. El Mundial en sí se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en EE. UU., Canadá y México.
