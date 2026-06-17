El ejército derriba un dron sospechoso: sospechas de espionaje en el Mundial

Corea del Sur se prepara para su segundo partido del Grupo A contra México, anfitrión del torneo. Aún se desconoce quién manejaba la presunta drone espía.

Según estos reportes, el dron fue avistado el martes al inicio del entrenamiento, cuando el equipo, liderado por la exestrella de la Premier League Heung-Min Son, se estaba calentando.