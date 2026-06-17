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SüdkoreaGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

El ejército derriba un dron sospechoso: sospechas de espionaje en el Mundial

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Mexico vs Corea del Sur
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Al parecer, ocurrió un incidente muy extraño durante el entrenamiento de la selección nacional de Corea del Sur.

Según varios medios, espiaron el entrenamiento a puerta cerrada del equipo en Zapopan (México) con un dron.

  • Corea del Sur se prepara para su segundo partido del Grupo A contra México, anfitrión del torneo. Aún se desconoce quién manejaba la presunta drone espía.

    Según estos reportes, el dron fue avistado el martes al inicio del entrenamiento, cuando el equipo, liderado por la exestrella de la Premier League Heung-Min Son, se estaba calentando.

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  • Corea del Sur puede clasificarse para los octavos de final si gana.

    Un militar mexicano, destinado en el campamento base de la selección y encargado de interferir drones, derribó el aparato. Luego, la Federación Surcoreana de Fútbol informó el incidente a la FIFA.

    Corea del Sur debutó con victoria 2-1 sobre la República Checa. Con un triunfo ante México, que venció 2-0 a Sudáfrica, los asiáticos podrían asegurar su pase a la siguiente ronda.

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