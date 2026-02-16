Getty
«El dinero no es su prioridad principal»: la leyenda del Bayern de Múnich da su veredicto sobre el futuro de Harry Kane
Rumores sobre traspasos: cláusula de rescisión en el contrato actual de Kane.
Matthaus espera que se logren avances positivos en esas conversaciones, ya que Kane no ha dado indicios de que esté buscando un nuevo reto. Se siente a gusto en Baviera junto a su esposa Kate y sus cuatro hijos.
El jugador de 32 años también está contento con su estado de forma, ya que mantiene un nivel individual impresionante, lo que significa que no hay necesidad de plantearse un cambio de aires. Cualquier oferta de 57 millones de libras (78 millones de dólares) que se haga en las próximas ventanas de fichajes sería suficiente para provocar su salida.
Matthaus reconoce que Kane podría ganar mucho más si se abriera a la idea de seguir los pasos de sus compañeros Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y fichar por la Liga Profesional Saudí. También se ha sugerido que un hombre que ha expresado su deseo de probar suerte como pateador de la NFL en algún momento podría unirse al mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi, en la MLS.
¿Kane firmará una extensión de contrato con el Bayern?
Sin embargo, el Bayern confía en que se puedan negociar nuevos términos con su emblemático número 9. Matthaus ha declarado a Sky Sports Deutschland, al ser preguntado sobre el futuro de Kane: «No creo que vaya a dejar el Bayern. El dinero no es su máxima prioridad, sino sentirse cómodo con los entrenadores, sus compañeros de equipo y su familia.
Se ha adaptado bien con sus hijos. Traer a su familia es un gran paso. Tengo la sensación de que el dinero no es lo que le importa. En Arabia Saudí probablemente ganaría tres o cuatro veces más. Estoy convencido de que Harry Kane renovará su contrato con el FC Bayern».
Personalidades destacadas del Allianz Arena han confirmado que se están preparando conversaciones con Kane. Al ofrecer información actualizada sobre ese proceso, el director deportivo Christoph Freund ha dicho: «Todavía le queda un año y medio de contrato. Se siente muy cómodo aquí. No nos preocupa. Debería seguir como hasta ahora y seguir sintiéndose tan cómodo con su familia en Múnich. Así podrá quedarse en Múnich durante mucho tiempo».
¿Podrá Kane superar el récord goleador de Lewandowski en la Bundesliga?
El contrato actual de Kane vence en el verano de 2027. En la actualidad, está centrado en conseguir más títulos importantes, tras haber roto su maldición con los trofeos, y en batir récords, ya que el récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una sola temporada en la Bundesliga parece estar a su alcance.
Kane ha marcado 26 goles en la máxima categoría alemana esta temporada, a falta de 12 partidos para el final. Matthaus añadió, en un intento por hacer más historia: «Creo que Harry Kane batirá el récord porque la alegría de jugar en el Bayern y la estructura general del equipo influyen en un jugador. Por supuesto, el riesgo de lesiones también influye.
Si Kane se perdiera tres o cuatro partidos como consecuencia, sería difícil. Me alegraría por él, porque es un delantero centro diferente al más alto nivel. Harry Kane es simplemente increíble y un verdadero activo».
Kane ha admitido que el récord de Lewandowski está en sus pensamientos, ya que con un doblete letal en la reciente victoria por 3-0 del Bayern sobre el Werder Bremen ha alcanzado los 500 goles en su carrera, convirtiéndose en el primer inglés en alcanzar ese hito.
Sobre superar a Lewandowski, ha declarado a Sky: «¡Todo es posible! Por supuesto, aún queda un largo camino por recorrer y es un récord increíble. Estoy en buena forma y feliz de haber vuelto a marcar hoy y de haber ayudado al equipo».
Kane persigue títulos en múltiples frentes
Otro excentrocampista del Bayern, Dietmar Hamann, ha explicado por qué puede resultar difícil batir ese récord, ya que el equipo de Vincent Kompany sigue compitiendo en múltiples frentes: «Probablemente, el Bayern recibirá algunos penaltis más y no parece que él vaya a fallar otro. Pero me imagino que, cuando vuelva a empezar la Champions League, se tomará un descanso durante uno o dos partidos. Creo que será difícil».
El Bayern, que tiene una ventaja de seis puntos en lo alto de la tabla de la Bundesliga, está en las semifinales de la DFB-Pokal y en los octavos de final de la Champions League, y volverá a la acción el sábado cuando reciba al Eintracht de Fráncfort.
