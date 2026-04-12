El delantero del Arsenal admite su deseo de marcharse este verano

Tras recuperarse de su lesión, Jesús ha jugado 23 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, sumando 855 minutos y aportando cinco goles y dos asistencias. Sin embargo, al quedarse a menudo detrás de Kai Havertz, le cuesta ignorar el deseo de volver al Palmeiras. El delantero explicó: «Mi prioridad ahora es el Arsenal; quiero que las cosas funcionen aquí y ayudar en lo que el entrenador necesite. Cuando acabe la temporada empezaremos a valorarlo. Mi deseo es volver algún día al Palmeiras y ganar más títulos. Ya he vivido lo que es triunfar allí y ese anhelo sigue vivo».