El delantero de la Juventus quiere forzar su fichaje por el Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski
Vlahovic pone sus miras en fichar por el Blaugrana
El amanecer de una nueva era en el Camp Nou podría estar encabezado por uno de los delanteros más certeros de la Serie A. Según informa Tuttosport, el delantero de la Juventus Vlahovic ha dejado claras sus intenciones y tiene la mirada puesta en un fichaje de alto perfil por el Barcelona este verano. El internacional serbio, cuyo futuro en Turín ha sido objeto de intensas especulaciones, se ha convertido en el principal candidato para llenar el vacío que acabará dejando Lewandowski.
Los medios italianos siguen afirmando que el delantero serbio está deseando fichar por el Barcelona por encima de cualquier otro destino, lo que indica su claro deseo de ponerse a prueba en las filas del Blaugrana, que atraviesa un periodo de transición en su delantera. Vlahovic se encuentra en una posición de gran ventaja, ya que su actual contrato con la Juventus está a punto de expirar, lo que le convierte en uno de los activos más atractivos del mercado.
Sin avances en las negociaciones para renovar su contrato en Turín, el jugador de 26 años está a punto de convertirse en uno de los agentes libres más codiciados del fútbol europeo. Esta disponibilidad encaja perfectamente con la planificación estratégica del Barcelona, ya que el club se enfrenta a la urgente necesidad de sustituir a su legendario número nueve polaco.
La búsqueda del sucesor perfecto por parte del Barcelona
El director deportivo del Barça, Deco, tiene la tarea de encontrar un sucesor que pueda mantener el nivel goleador que exige un club tan prestigioso. Sin embargo, la situación financiera sigue siendo un obstáculo, ya que aún no está claro qué margen salarial tendrá el club catalán para facilitar una incorporación tan mediática. Aunque Vlahovic ha dejado clara su preferencia, no es el único nombre de la lista.
El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez sigue siendo la opción preferida por la directiva, pero cerrar un acuerdo por el argentino parece difícil, dada la probable cuantía del traspaso. Esto hace que Vlahovic sea una opción cada vez más atractiva, sobre todo por su posible condición de agente libre. Las informaciones procedentes de Italiasugieren que Vlahovic dará prioridad a fichar por el Barcelona, ya que cree que su presencia física podría proporcionar una transición fluida desde la era Lewandowski.
Vlahovic ofrece el perfil de un delantero centro tradicional, mientras que otros objetivos podrían ofrecer más versatilidad. A principios de este mes, el preparador físico de Serbia, Dusan Ilic, apuntó que el delantero acabaría en España, afirmando: «Vlahovic tiene la mentalidad y las herramientas físicas para liderar una línea como la del Barcelona; parece el siguiente paso natural en su carrera».
Vlahovic adopta la política de «el Barça primero».
Según el mismo informe, el futuro de Vlahovic comenzará a tomar forma en marzo, pero él tiene claro lo que quiere y ha dado instrucciones a sus agentes para que den prioridad a las negociaciones con el Barcelona frente a cualquier otra parte interesada. Esta postura proactiva pone de relieve el compromiso del jugador de fichar por un equipo de La Liga en lugar de quedarse en Italia, donde se dice que el Milan está intentando ficharlo, o marcharse a Inglaterra.
El serbio no descarta por completo otras opciones, pero el mensaje a sus representantes es inequívoco. Si el Barcelona no hace una oferta, está dispuesto a negociar con la Juventus la renovación de su contrato o a considerar ofertas de equipos de la Premier League que llevan mucho tiempo siguiendo su trayectoria en la Serie A.
Esta política de «el Barça primero» sugiere que el atractivo de jugar en el renovado Camp Nou supera las ofertas económicas que podrían ofrecer los clubes ingleses. Según se informa, sus agentes han recibido instrucciones estrictas sobre la jerarquía de sus posibles próximos clubes, con el gigante catalán firmemente situado en lo más alto de la lista.
Un momento crucial para el club y el jugador
Las próximas semanas serán cruciales tanto para el jugador como para el club. A medida que se acerque marzo, la situación con su contrato en la Juventus llegará a una resolución o, lo que es más probable, confirmará su salida como agente libre. Lo más probable es que el Barcelona espere hasta el verano para tomar una decisión definitiva sobre su objetivo principal, lo que creará un juego de espera de alto riesgo.
Esta estrategia conlleva riesgos para los blaugranas: si esperan demasiado para comprometerse con Vlahovic, corren el riesgo de perderlo frente a rivales que están dispuestos a actuar más rápido con ofertas de contrato concretas. Por el contrario, actuar demasiado pronto podría limitar su flexibilidad financiera para perseguir otros objetivos de alta prioridad, como Álvarez, en caso de que el mercado cambie a su favor.
