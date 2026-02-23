Getty Images Sport
Traducido por
El defensa del Real Madrid Dean Huijsen se disculpa en una red social china tras compartir un mensaje ofensivo
Huijsen se disculpa públicamente en las redes sociales chinas.
A raíz de la creciente controversia, la estrella de 20 años utilizó la cuenta oficial del Real Madrid en Weibo para emitir un comunicado formal dirigido a sus seguidores en Asia Oriental. Con el fin de mitigar las repercusiones en una plataforma que cuenta con más de 582 millones de usuarios activos al mes, el defensa expresó su arrepentimiento por el incidente.
«Pido sinceras disculpas a mis amigos chinos», decía el comunicado. «Anteriormente reenvié contenido que incluía mensajes ofensivos sin intención. Fue algo totalmente involuntario y lamento el malestar causado».
- Getty Images Sport
Los tropos racistas desatan la furia en Weibo
Aunque la disculpa no se hizo esperar, la naturaleza de la publicación original ha dejado un mal sabor de boca a muchos. Según los informes, la imagen compartida iba acompañada de comentarios muy ofensivos por parte de los usuarios de Internet, entre ellos uno que afirmaba que al sujeto se le podía «vendar los ojos con hilo dental». Otro comentario que aparecía en la captura de pantalla decía, según se informa, que «hasta los chinos lo llaman chino», lo que aumentó aún más la tensión en torno a la publicación. El incidente ha ensombrecido la reputación de la estrella en ascenso, que continúa su desarrollo en el Bernabéu.
A pesar de la disculpa oficial, muchos aficionados en China siguen insatisfechos con la gestión de la situación por parte del club. Los críticos han señalado que la declaración solo se publicó en Weibo, una plataforma dirigida específicamente al mercado chino, y que brilló por su ausencia en las cuentas globales de Instagram o X de Huijsen y del Real Madrid. Esto ha dado lugar a demandas de una disculpa más transparente y mundial o de una declaración en vídeo, y los seguidores se preguntan si el arrepentimiento es sincero o si se trata simplemente de una estrategia de marca para proteger los importantes intereses comerciales del club en la región.
Una historia de tensiones diplomáticas
No es la primera vez que el gigante español tiene que lidiar con delicadas cuestiones diplomáticas en relación con China. En 2024, el club se vio obligado a distanciarse de un aficionado que fue grabado cantando una canción con insultos antichinos antes de la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund. La embajada china en España tomó la inusual medida de presentar una protesta formal, calificando el comportamiento del aficionado de «insultante para China, vulgar y de mal carácter». El club respondió condenando el vídeo e insistiendo en que las acciones de un individuo no reflejaban los valores fundamentales del Real Madrid.
- Getty/GOAL
La polémica por el racismo se cierne sobre el partido contra el Benfica
El momento en que Huijsen cometió este error en las redes sociales es especialmente delicado para la directiva del Real Madrid. El club está a la espera de los resultados de una investigación de la UEFA sobre los presuntos insultos racistas del jugador del Benfica Gianluca Prestianni, dirigidos al delantero estrella Vinicius Junior durante un reciente enfrentamiento., presidente del Real Madrid, ha expresado abiertamente su apoyo al brasileño, que ha sido objeto frecuente de discriminación, lo que convierte cualquier problema disciplinario interno relacionado con temas similares en un gran quebradero de cabeza para el presidente Florentino Pérez y la junta directiva.
A medida que el mundo del fútbol se globaliza cada vez más, el escrutinio de la conducta de los jugadores en las redes sociales nunca ha sido tan alto. Para el Real Madrid, mantener una imagen impecable en Asia es vital para su crecimiento financiero, y el error de Huijsen sirve como recordatorio de las responsabilidades que conlleva llevar la famosa camiseta blanca. Queda por ver si el jugador de 20 años se enfrentará a más sanciones internas, pero por ahora, la atención se centrará en garantizar que sus acciones en el campo hablen por sí solas, con la vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica a la vuelta de la esquina.
Anuncios