El defensa del Real Madrid Dean Huijsen se disculpa en una red social china tras compartir un mensaje ofensivo

Aunque la disculpa no se hizo esperar, la naturaleza de la publicación original ha dejado un mal sabor de boca a muchos. Según los informes, la imagen compartida iba acompañada de comentarios muy ofensivos por parte de los usuarios de Internet, entre ellos uno que afirmaba que al sujeto se le podía «vendar los ojos con hilo dental». Otro comentario que aparecía en la captura de pantalla decía, según se informa, que «hasta los chinos lo llaman chino», lo que aumentó aún más la tensión en torno a la publicación. El incidente ha ensombrecido la reputación de la estrella en ascenso, que continúa su desarrollo en el Bernabéu.

A pesar de la disculpa oficial, muchos aficionados en China siguen insatisfechos con la gestión de la situación por parte del club. Los críticos han señalado que la declaración solo se publicó en Weibo, una plataforma dirigida específicamente al mercado chino, y que brilló por su ausencia en las cuentas globales de Instagram o X de Huijsen y del Real Madrid. Esto ha dado lugar a demandas de una disculpa más transparente y mundial o de una declaración en vídeo, y los seguidores se preguntan si el arrepentimiento es sincero o si se trata simplemente de una estrategia de marca para proteger los importantes intereses comerciales del club en la región.