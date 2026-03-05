Getty
El defensa del Manchester United Harry Maguire supuestamente se negó a pagar un soborno de 50 000 libras esterlinas a la policía griega «que haría desaparecer los cargos por agresión en Mykonos»
El nuevo juicio de Maguire se retrasó en cuatro ocasiones.
A Maguire se le impuso inicialmente una condena de 21 meses, pero dicha sentencia fue anulada en apelación en virtud de la legislación griega. El nuevo juicio se retrasó en cuatro ocasiones: inicialmente en mayo de 2023 porque el abogado defensor del joven de 33 años no estaba disponible, de nuevo en febrero de 2024 debido a una huelga de abogados en Grecia, y en otras dos ocasiones en marzo y octubre de 2025.
Se espera que Maguire, que estaba de vacaciones con otras ocho personas, entre ellas su hermana, su hermano y su esposa, en el momento de la presunta agresión, presente un recurso ante el Tribunal Supremo griego después de que un juez lo declarara inocente y otros dos dictaran sentencias condenatorias. Ha calificado la última sentencia de «desastre».
La policía griega habría hecho una oferta de acuerdo
Mientras continúa con su intento por limpiar su nombre, The Sun informa que a Maguire le han dicho que un pago de 50 000 libras esterlinas resolvería el caso, y una fuente afirma que «los abogados de los policías encubiertos involucrados en el enfrentamiento nocturno» han «ofrecido repetidamente un acuerdo extrajudicial».
La fuente de The Sun afirma que: «Le ofrecieron hacer desaparecer el caso si pagaba 50 000 libras esterlinas. Él prefiere ser declarado culpable antes que pagar un soborno. Nunca se producirá ninguna disculpa ni pago, y Harry limpiará su nombre. No dejará de luchar hasta que eso ocurra y acudirá al Tribunal Supremo si es necesario».
Continuaron diciendo: «Esto siempre ha sido una cuestión de dinero. No ha pagado ni un solo penique y nunca lo hará. Se mantuvo firme en sus convicciones y valores y no cederá. Durante seis años nos han dicho repetidamente que esto se puede resolver si paga 50 000 libras. La razón por la que ha llegado tan lejos es porque Harry no lo hará. Todo se revelará en su próximo documental».
Al interrogar a las autoridades griegas, la fuente de The Sun dijo: «Las declaraciones traducidas de la policía eran de nivel de primaria. Era pura conjetura intentar averiguar lo que decían que había sucedido».
Lo que dijo Maguire sobre el incidente
Maguire pasó dos noches bajo custodia policial tras el incidente ocurrido durante una noche de fiesta en la isla de Mykonos. Sus abogados afirman que dos hombres inyectaron a su hermana, Daisy, una sustancia desconocida que le provocó un desmayo.
Maguire declaró a la BBC en 2020: «Dos hombres se acercaron a mi hermana pequeña. Le preguntaron de dónde era y ella les respondió. Mi prometida Fern vio que los ojos de mi hermana pequeña se le iban hacia atrás. Se estaba desmayando. Estaba entrando y saliendo del estado de conciencia».
Desde entonces, su equipo de defensa ha declarado que cuando Maguire y su grupo de familiares y amigos pidieron transporte para llevar a Daisy a un hospital cercano, los llevaron a una comisaría y, supuestamente, fueron agredidos por agentes vestidos de civil.
Maguire dijo sobre esa saga: «Mi primera impresión fue que nos estaban secuestrando. Nos pusimos de rodillas. Levantamos las manos. Y ellos empezaron a golpearnos. Me golpeaban en las piernas y me decían que mi carrera había terminado. No más fútbol: "No volverás a jugar". En ese momento, pensé que no había ninguna posibilidad. Son policías, o no sé quiénes son. Así que intenté huir. Estaba tan aterrado, con tanto miedo, temiendo por mi vida durante todo el proceso».
Maguire ha calificado de «ridículas» las acusaciones de que empujó a un policía que intentaba esposarlo, causándole lesiones en las piernas y la espalda, y de que ofreció sobornar a los agentes.
Añadió sobre el desafortunado episodio: «Fue horrible. No es algo que quiera volver a hacer nunca. Es la primera vez que entro en una prisión y no se lo deseo a nadie. No creo que le deba una disculpa a nadie. Una disculpa es cuando has hecho algo malo.
¿Me arrepiento de haberme visto en esa situación? Obviamente, la situación ha sido difícil, y yo juego en uno de los clubes más grandes del mundo, así que lamento haber hecho pasar por esto a los aficionados y al club. Pero creo que podría haber ocurrido en cualquier parte. Me encanta Grecia. Creo que los futbolistas reciben críticas por intentar mantenerse alejados de todo lo que está en el punto de mira del público. No es así como quiero vivir mi vida.
Tengo mucha fe en la ley griega. Un nuevo juicio nos dará más tiempo para reunir pruebas, permitir que los testigos comparezcan ante el tribunal, y estoy realmente seguro de que se dirá la verdad y saldrá a la luz».
Maguire se centró en el Manchester United y en su intento por entrar en la selección inglesa para el Mundial.
Maguire no tuvo que asistir a la vista en la que se dictó la sentencia de su nuevo juicio, ya que su equipo de abogados lo representó. El experimentado defensa, que aún espera formar parte de la selección inglesa para el Mundial de 2026, se estaba preparando para el partido de la Premier League del Manchester United contra el Newcastle en St James' Park, en el que los Red Devils sufrieron una derrota por 2-1 contra los Magpies, que jugaban con 10 hombres.
