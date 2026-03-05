El defensa del Manchester United Harry Maguire supuestamente se negó a pagar un soborno de 50 000 libras esterlinas a la policía griega «que haría desaparecer los cargos por agresión en Mykonos»

Maguire pasó dos noches bajo custodia policial tras el incidente ocurrido durante una noche de fiesta en la isla de Mykonos. Sus abogados afirman que dos hombres inyectaron a su hermana, Daisy, una sustancia desconocida que le provocó un desmayo.

Maguire declaró a la BBC en 2020: «Dos hombres se acercaron a mi hermana pequeña. Le preguntaron de dónde era y ella les respondió. Mi prometida Fern vio que los ojos de mi hermana pequeña se le iban hacia atrás. Se estaba desmayando. Estaba entrando y saliendo del estado de conciencia».

Desde entonces, su equipo de defensa ha declarado que cuando Maguire y su grupo de familiares y amigos pidieron transporte para llevar a Daisy a un hospital cercano, los llevaron a una comisaría y, supuestamente, fueron agredidos por agentes vestidos de civil.

Maguire dijo sobre esa saga: «Mi primera impresión fue que nos estaban secuestrando. Nos pusimos de rodillas. Levantamos las manos. Y ellos empezaron a golpearnos. Me golpeaban en las piernas y me decían que mi carrera había terminado. No más fútbol: "No volverás a jugar". En ese momento, pensé que no había ninguna posibilidad. Son policías, o no sé quiénes son. Así que intenté huir. Estaba tan aterrado, con tanto miedo, temiendo por mi vida durante todo el proceso».

Maguire ha calificado de «ridículas» las acusaciones de que empujó a un policía que intentaba esposarlo, causándole lesiones en las piernas y la espalda, y de que ofreció sobornar a los agentes.

Añadió sobre el desafortunado episodio: «Fue horrible. No es algo que quiera volver a hacer nunca. Es la primera vez que entro en una prisión y no se lo deseo a nadie. No creo que le deba una disculpa a nadie. Una disculpa es cuando has hecho algo malo.

¿Me arrepiento de haberme visto en esa situación? Obviamente, la situación ha sido difícil, y yo juego en uno de los clubes más grandes del mundo, así que lamento haber hecho pasar por esto a los aficionados y al club. Pero creo que podría haber ocurrido en cualquier parte. Me encanta Grecia. Creo que los futbolistas reciben críticas por intentar mantenerse alejados de todo lo que está en el punto de mira del público. No es así como quiero vivir mi vida.

Tengo mucha fe en la ley griega. Un nuevo juicio nos dará más tiempo para reunir pruebas, permitir que los testigos comparezcan ante el tribunal, y estoy realmente seguro de que se dirá la verdad y saldrá a la luz».