El "decisivo" Leroy Sané gana elogios de Julian Nagelsmann mientras el desafío controversial del entrenador de Alemania obtiene recompensas del extremo del Galatasaray
Sané recupera su forma para el Galatasaray
Sane, quien se trasladó a la Superliga Turca para unirse a los campeones Galatasaray desde el Bayern Múnich este verano, tuvo un comienzo lento en la nueva liga, pero con el tiempo, ha comenzado a adaptarse al nuevo entorno y ahora está recuperando su forma poco a poco. En 15 partidos en todas las competiciones de la temporada 2025-26, el exjugador del City ha anotado tres goles y ha dado otras tantas asistencias.
Hablando recientemente con Sky, Sane compartió sus luchas iniciales en Turquía, diciendo: "Tuve que asentarse primero. Tuve un período de ajuste, así que las cosas no salieron como estaba planeado en el campo al principio. Tuve que conocer a mis compañeros de equipo, y ellos tuvieron que conocerme a mí, cómo interactuar en el campo, cómo jugar juntos. Eso tomó un poco de tiempo. Pero ahora, en los últimos partidos, estoy muy contento con mis actuaciones y cómo he jugado. Quiero llevar este impulso hacia adelante y seguir adelante."
- Getty Images Sport
Nagelsmann elogia a Sané
Después de una impresionante actuación en la clasificación para el Mundial el viernes, donde Sane dio la asistencia para el gol de apertura de Nick Woltemade antes de pasarle el balón a Ridle Baku justo fuera del área, desde donde el lateral preparó el segundo de la noche para el astro del Newcastle, Nagelsmann dijo a RTL: "Tuvo dos buenas acciones que llevaron a dos goles. Tuvo algunos momentos en la primera mitad. Jugó un buen partido, tuvo dos acciones decisivas, y eso es lo que cuenta al final".
Sane, a su vez, dijo a los medios: "Estoy feliz de haber podido devolverle a Julian su confianza hasta cierto punto. Tuvimos muy buenas conversaciones. Julian sabe cómo pienso. Eso es normal, eso es fútbol, es parte del juego. No puedo quejarme, solo puedo hacer lo mío. El Mundial es mi gran objetivo".
La advertencia pública de Nagelsmann para Sané
El papel protagonista de Sané surge en respuesta a una discusión pública sobre su rol en el equipo tras su decisión de dejar la Bundesliga por la Super Lig. El entrenador del equipo nacional, Nagelsmann, había advertido públicamente a Sané que necesita ser sobresaliente en el Galatasaray para mantener un lugar en el equipo.
"Si tuviéramos seis o siete jugadores para elegir en esa posición, entonces sería significativamente más difícil para él", dijo a los periodistas. "Él sabe que no hay un número ilimitado de oportunidades para probarse a sí mismo a nivel de selección nacional. Le dije eso abiertamente. En cuanto al perfil, tiene todo lo que necesitamos en esa posición. Por eso tiene esta oportunidad ahora. Su tasa de goles y su rendimiento han mejorado significativamente en comparación con el comienzo, tanto en la Super Lig como en la Liga de Campeones. Pero aún tiene pasos que dar para mejorar aún más, tanto aquí como en el club".
Tras su advertencia, Nagelsmann recibió críticas de varias personalidades del fútbol alemán, pero el joven de 38 años se defendió, diciendo: "No hice esto por diversión. Se discutió con él. Sé de lo que es capaz y quiero que aporte lo que es capaz de hacer en el campo. Leroy sabe lo que se requiere y también sabe que no le quedan incontables oportunidades para demostrarse a nivel de selección nacional, al menos no bajo mi liderazgo. Tampoco utilicé la frase 'última oportunidad'. Dije que ya no tiene incontables oportunidades. Eso es un hecho".
- Getty Images Sport
Alemania busca un lugar en la Copa del Mundo
Los ganadores de la Copa del Mundo 2014 ahora intentarán asegurar un lugar en la competencia principal en América del Norte el próximo año. Una victoria sobre Eslovaquia el 17 de noviembre, con quienes están empatados en puntos, les aseguraría una clasificación directa, aunque un empate también será suficiente ya que Alemania tiene una mejor diferencia de goles.