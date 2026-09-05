El Como es muy fuerte y jugará por el Scudetto

Daniele De Rossi, uno de los entrenadores más interesantes de escuchar en esta Serie A por su profundidad de pensamiento y su franqueza nada banal, anoche habló claro: «El Como es un equipo realmente muy fuerte. Quizá sea el equipo que más me ha impresionado desde que estoy aquí en el Genoa y ha venido aquí, a Génova, a jugar. Aquí, en Marassi, todavía no había visto a un equipo como ellos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo».





No son las palabras de un aficionado entusiasta ni de un opinador en busca de titulares efectistas. Son la admisión en caliente, casi involuntaria, de un entrenador que vive el fútbol desde dentro y que, evidentemente, ha percibido lo mismo que los más sensibles de entre nosotros ‘aquí fuera’ han percibido a su vez: el Como es realmente muy fuerte.





Tan fuerte, y queremos afirmarlo para evitar equívocos ya en la tercera jornada, que sobre el campo puede pelear por el Scudetto.



