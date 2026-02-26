Getty Images Sport
El Como de Cesc Fábregas juega «el mejor fútbol», mientras Thierry Henry critica al entrenador del Inter, Christian Chivu, por la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt
Henry elogia al Como y critica al Inter
Las aspiraciones europeas del Inter quedaron en ruinas tras una devastadora e imprevista eliminación de la Liga de Campeones a manos del equipo noruego Bodo/Glimt, que se impuso por 2-1 en Italia y pasó a la siguiente ronda con una ventaja global de 5-2. Este fracaso provocó una dura valoración por parte de la leyenda del Arsenal Henry en CBS Sports Golazo, donde criticó sin tapujos la situación actual del Nerazzurri bajo la dirección de Christian Chivu. En un giro sorprendente que pone de relieve la dinámica cambiante del fútbol italiano, Henry afirmó con audacia que el fútbol más atractivo e innovador ya no se encuentra en el histórico San Siro, sino en el ambicioso Como, liderado por el visionario Fábregas.
Henry destacó que, aunque el Inter pueda estar cómodamente en lo más alto de la Serie A, su dominio parece casi accidental. «El Inter es el primero en Italia casi por defecto», afirmó. «Llevamos mucho tiempo hablando de ello. El equipo que actualmente juega el mejor fútbol en Italia es el Como. Podemos discutir los presupuestos y la calidad de las plantillas, pero esta es la situación actual. Ya me preguntasteis la semana pasada cuál es la situación de los equipos italianos y, por desgracia, la situación es clara.
El Bodo/Glimt es un buen equipo, sin duda. Pero el Inter perdió a su entrenador y empezar de cero con uno nuevo no es fácil. No se trata de un ataque a Chivu: la pregunta era si habría críticas. Sí, en la Liga de Campeones, sí. Menos en la liga, porque tienen una ventaja significativa».
El Inter pierde el rumbo tras la marcha de Inzaghi
Una parte importante del análisis táctico de Henry se centró en la completa desaparición de la identidad fluida y sofisticada establecida por el exentrenador Simone Inzaghi, que se marchó a Arabia Saudí el verano pasado. Henry expresó su profunda preocupación por el retroceso observado desde que Chivu tomó las riendas. «Tácticamente, el Inter es diferente. Ya no se ve esa construcción con los tres defensas centrales subiendo al centro del campo, esos movimientos que los hacían impredecibles», explicó. «El Inter de Simone Inzaghi estaba preparado para los grandes partidos europeos, aunque a veces le costara contra equipos de menor rango. Este, en cambio, parece tener dificultades contra todos, al menos en Europa».
También cuestionó las decisiones del entrenador en cuanto a la elección de los jugadores y el momento de los cambios, sugiriendo que la obsesión por la rotación en la liga ha supuesto un grave perjuicio para la armonía del equipo y su preparación para las exigencias cruciales de la Liga de Campeones.
«Chivu tendrá que explicar algunas decisiones: ¿por qué tantos jugadores no jugaron? ¿Por qué algunas sustituciones llegaron tan tarde?», preguntó con ironía. «Es cierto que había el partido contra el Lecce y que el objetivo era conseguir una ventaja de 10 puntos en la liga, y ahora efectivamente tienen 10 puntos de ventaja. Pero si hablamos de la Serie A, hay poco que decir: son líderes de la tabla con una gran ventaja. Sin embargo, si hablamos de la Champions League, es inevitable que surjan preguntas».
Ganando en casa, fracasando en Europa
A pesar de las duras críticas dirigidas al cuerpo técnico, el Inter sigue firme en su camino hacia el Scudetto, con una ventaja de 10 puntos en la Serie A. Esto crea una extraña paradoja en el centro de su temporada: la supremacía nacional convive con un profundo fracaso europeo. Henry sugirió que, si bien la amplia política de rotación de Chivu ha sido eficaz para mantener la posición del equipo en la liga, al mismo tiempo ha actuado como un arma de doble filo, impidiendo que la plantilla desarrollara la química necesaria para el fútbol de alta presión de las eliminatorias.
La falta de continuidad ha obstaculizado la capacidad del Inter para funcionar como una unidad cohesionada, una deficiencia que fue explotada sin piedad en la escena continental. En última instancia, el peso de esta eliminación de la Liga de Campeones seguirá siendo la narrativa definitoria de la temporada. Henry concluyó con una severa advertencia de que el escrutinio sobre Chivu no se derivará únicamente del hecho de la eliminación, sino de la forma en que se produjo. «¿Juzgar a Chivu solo porque no llegó lejos en la Champions League? Quizás no», concluyó Henry. «Pero importa contra quién te enfrentas y, sobre todo, cómo te enfrentas... en la Champions League surgirán las preguntas».
El camino por delante para el Inter
Tras su humillante eliminación de la Liga de Campeones, el Inter está decidido a enderezar el rumbo en su próximo enfrentamiento contra el Génova este sábado en el Giuseppe Meazza. El entrenador Chivu afronta este partido plenamente consciente de que ya no hay margen para el error, sobre todo tras el duro golpe que ha supuesto para la confianza de la afición la sorprendente derrota ante el Bodo/Glimt. A pesar de la amargura de la despedida continental, el Inter tiene una oportunidad de oro para consolidar su posición en la liga nacional. Actualmente lidera la tabla con 64 puntos, manteniendo una cómoda ventaja de 10 puntos sobre su rival directo, el AC Milan, que suma 54 puntos. El objetivo principal de este encuentro será recuperar la estabilidad y reafirmar su dominio absoluto sobre la Serie A.
