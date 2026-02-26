Getty Images Sport
El Chelsea y la selección inglesa reciben una grave advertencia sobre el agotamiento de Cole Palmer antes del Mundial de 2026
Advertencia de Palmer
Molango ha advertido que Palmer se encuentra «destrozado» antes del final de la temporada. El internacional inglés ha disputado 19 partidos en lo que va de temporada, pero su participación se ha visto limitada por las lesiones. En la temporada 2023/24, jugó toda la temporada, luego disputó la Eurocopa y también participó en el Mundial de Clubes el verano pasado.
Molango afirma que ha visitado el campo de entrenamiento del Chelsea y cree que Palmer corre el riesgo de sufrir una lesión grave, al igual que otros jugadores, debido a las exigencias constantes del calendario de partidos.
«Para nosotros, la preocupación es, por supuesto, el bienestar de los jugadores, porque cuando veo a alguien como Cole Palmer, pienso que podría retirarse si va al Mundial tres veranos consecutivos sin descanso.
«Irse diez semanas con la selección nacional y luego, en cuatro días, tener que estar en Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes, que termina el 14 de julio, para luego volver en dos semanas para entrenar... Yo estaba en la concentración del Chelsea cuando volvieron y estaban destrozados».
«La gente dice que es millonario».
El ejecutivo de la PFA también ha revelado su empatía por Palmer, a pesar de su asombroso salario en el Chelsea, y por los mejores jugadores de toda Europa, que se enfrentan repetidamente a lesiones debido a la apretada agenda.
Añadió: «Esta es la realidad. Uno se pregunta si esto es lo que queríamos como industria. No estoy seguro. Creo que a veces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y comprender que, en ocasiones, menos es más.
La gente dice que es millonario, sí, lo es, pero eso no te da un pulmón o una pierna extra, y llegas a un punto en el que piensas: "Quiero ver a Cole Palmer en el campo porque es él quien me hace soñar".
«Y la realidad es que los aficionados pagan ahora mismo el 100 % de la entrada y, muchas veces, si tienen suerte, disfrutan del 70 % del espectáculo, o del 60 %, porque los jugadores empiezan a regularse a sí mismos.
La Premier League es el mejor producto en términos de fútbol, ganan más de 4000 millones de libras por 38 partidos. Así que seguramente hay un elemento de valoración de la escasez. La Navidad es bonita porque no es todos los martes y creo que tenemos que descubrir eso, porque pensábamos que en el fútbol más es más y, a veces, menos es más.
Cuando miro la última ventana internacional y veo que (Jude) Bellingham está fuera, Lamine Yamal está fuera por un lado, Lucy Bronze está fuera, ¿es este el fútbol que queremos ver? Porque, francamente, la gente no quería gastar dinero solo para ver jugar a alguien como yo».
¿Palmer participará en la Copa del Mundo?
Palmer aún no ha jugado bajo las órdenes de Thomas Tuchel debido a sus continuas lesiones. Su última convocatoria con Inglaterra fue en la victoria por 1-0 sobre Andorra en junio. Estuvo en el banquillo en la derrota por 3-1 ante Senegal, y se enfrenta a una dura competencia para hacerse con el puesto de número 10, dada la competencia de Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers y Jude Bellingham.
Después de que Eze marcara un hat-trick contra el Tottenham en noviembre, Tim Sherwood dijo: «Podemos dejarnos llevar un poco porque marcó un hat-trick en el derbi del norte de Londres, es algo enorme para Eze, es algo enorme para el Arsenal. Pero si me preguntaras antes quién es el número 10 con más talento, un auténtico número 10, ¿quién va a jugar en esa zona central? Yo diría que Eze. Es rápido, juega con ambas piernas. Lo tiene todo. Tiene visión de juego. Es el número 10 con más talento que tenemos en Inglaterra. Si vamos a jugar con un número 10, no estoy seguro de que Thomas Tuchel quiera hacerlo en el Mundial. Si jugamos con un número 10, tiene que ser Eze».
¿Qué viene después?
Inglaterra se enfrentará a Uruguay y Japón el próximo mes en partidos amistosos previos al Mundial. La posible inclusión de Palmer revelará mucho sobre los planes de Tuchel para él.
