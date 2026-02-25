AFP
El Chelsea y el West Ham descubren las sanciones de la FA tras la fea trifulca provocada por el enfrentamiento entre Adama Traoré, Marc Cucurella y Joao Pedro
Pelea en la banda: una chispa se convierte en un incendio forestal
El punto álgido se produjo al final del partido, cuando Adama Traoré, del West Ham, se vio envuelto en un acalorado intercambio con el lateral del Chelsea Marc Cucurella. La chispa inicial se convirtió rápidamente en un incendio forestal cuando Joao Pedro acudió en ayuda de su compañero, lo que provocó que un grupo de jugadores de ambos equipos se empujaran y se zarandearan en la línea de banda. Los árbitros lucharon durante varios minutos por recuperar el control de la situación, ya que la «fea trifulca» eclipsó lo que había sido una reñida batalla táctica entre el equipo de Liam Rosenior y los Hammers de Nuno Espírito Santo.
La FA emite un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias
Tras una revisión exhaustiva de las imágenes del partido y del informe del árbitro, la FA confirmó que ambos clubes no lograron garantizar que sus jugadores se comportaran de manera ordenada. Un portavoz de la FA detalló los cargos específicos y las multas resultantes en un comunicado publicado el miércoles.
El comunicado oficial de la FA decía lo siguiente: «El Chelsea y el West Ham United han sido multados con 325 000 y 300 000 libras esterlinas, respectivamente, por un enfrentamiento masivo en el que se vieron involucrados sus jugadores durante el partido de la Premier League disputado el sábado 31 de enero de 2026. Ambos clubes admitieron que no lograron garantizar que sus jugadores se comportaran de manera adecuada y no provocadora en torno al minuto 90. Una comisión reguladora independiente impuso estas multas tras una audiencia». Esta decisión supone una severa advertencia a ambos equipos londinenses en relación con su futura conducta en el terreno de juego.
El catalizador del caos en el Estadio de Londres
Aunque los cargos oficiales se centran en el fracaso colectivo de los clubes, la batalla individual entre Traoré y Cucurella fue sin duda el catalizador del caos. El enfoque físico de Traoré y la tenacidad defensiva de Cucurella provocaron un enfrentamiento constante durante toda la segunda parte. Cuando el internacional español pareció obstaculizar al exjugador del Wolverhampton cerca del banderín de córner, la situación finalmente estalló. La intervención de Pedro solo sirvió para agravar el ambiente, atrayendo a jugadores de ambos equipos mientras la tensión se desbordaba en el campo.
Según la normativa vigente, los equipos de la Premier League deben mantener una disciplina estricta, y se entiende que la multa ligeramente superior impuesta al Chelsea refleja su reciente historial disciplinario. Los Blues se han visto frecuentemente en el punto de mira esta temporada por el elevado número de tarjetas amarillas recibidas.
Diálogo disciplinario: los directivos abordan la conducta de los jugadores.
El entrenador del Chelsea, Rosenior, habló con sus jugadores después del partido sobre cómo manejar situaciones similares en el futuro, mientras que un ejecutivo anónimo del West Ham se reunió con el entrenador Nuno Espirito Santo y el capitán Jarrod Bowen para discutir la conducta de los jugadores.
Para el Chelsea, que actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla con 45 puntos, la atención se centra ahora en la lucha por conseguir una plaza en la Liga de Campeones. Por el contrario, el West Ham debe encontrar la manera de canalizar su agresividad en el terreno de juego; languideciendo en el puesto 18 con 25 puntos, los Hammers luchan ahora desesperadamente por evitar el descenso en las próximas semanas.
