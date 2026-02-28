AFP
El Chelsea sufre un duro golpe en sus aspiraciones de Champions League, ya que se ha concedido al PSG, su rival en octavos de final, una solicitud especial para el calendario
El PSG consigue que se reprograme el partido contra el Nantes.
El PSG tenía previsto enfrentarse al Nantes el fin de semana del 13 al 15 de marzo, pero solicitó a la división francesa que el partido se trasladara a mediados de abril. Esto significa que los parisinos tendrán cinco días sin jugar entre la visita inicial del Chelsea al Parque de los Príncipes el 11 de marzo y el partido de vuelta en Stamford Bridge el 17 de marzo.
Esto supone un duro golpe para los Blues, que tendrán que recibir al Newcastle el sábado entre ambos partidos. También supondrá un quebradero de cabeza para Liam Rosenior, que tendrá que rotar su alineación titular en tres partidos en ocho días, lo que podría costarles un resultado en la competición europea o puntos en la Premier League.
No es la primera vez que se concede esta petición al PSG. Los deseos del club se vieron facilitados en numerosas ocasiones la temporada pasada y ayudaron al equipo de Luis Enrique a mantenerse fresco en su imparable carrera hacia la corona europea. Otros equipos franceses también han recibido favores similares en el pasado cuando han llegado lejos en las competiciones continentales.
Comunicado de la Ligue 1
En un comunicado, un portavoz de la Ligue 1 declaró: «A petición del París Saint-Germain, con el fin de prepararse mejor para su eliminatoria a doble partido contra el Chelsea, la junta directiva de la LFP [Ligue de Football Professionnel], de acuerdo con el Nantes, ha decidido que el partido París Saint-Germain-Nantes se dispute la semana del 20 de abril.
La fecha y la hora exactas del partido se determinarán más adelante».
El camino hacia la final
El sorteode la Liga de Campeones ha enfrentado a varios clubes importantes entre sí, siendo el emparejamiento del PSG con el Chelsea solo uno de los pocos enfrentamientos entre pesos pesados. Si los Blues pasan de ronda, tendrán que enfrentarse al Liverpool o al Galatasaray en cuartos de final.
El ganador se enfrentará al Bayern de Múnich, al Atalanta, al Real Madrid o al Manchester City. El sorteo promete que al menos algunos de los equipos más exitosos de Europa quedarán fuera de la competición mucho antes de su culminación en Budapest.
En el otro lado del cuadro, podría repetirse la final de 2006 en semifinales, con el Arsenal y el Barcelona en rumbo de colisión. Los Gunners estarán contentos de haber recibido, al menos sobre el papel, un camino relativamente sencillo en comparación con sus rivales nacionales, sabiendo que la victoria contra el Bayer Leverkusen y luego contra el Bodo/Glimt o el Sporting CP les llevará a las semifinales.
En cuanto al Blaugrana, la victoria sobre el Newcastle podría darles un cuartos de final totalmente español contra el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Tottenham Hotspur en octavos de final. Aunque es poco probable, hasta seis equipos ingleses podrían ocupar las ocho plazas disponibles en cuartos de final, lo que sería otra demostración del dominio financiero de la Premier League en Europa.
El Chelsea cree que la victoria es posible.
El Chelsea confía en sus posibilidades frente al PSG, a pesar de la ventaja que tendrán los parisinos al haber descansado entre partidos. Los Blues derrotaron al equipo de Enrique en la final del Mundial de Clubes en julio, y el director deportivo del Chelsea, David Barnard, insistió en que el club no se ha visto afectado por el sorteo.
«Hemos jugado contra el PSG en bastantes ocasiones. Son los actuales campeones, pero la gente probablemente se referirá a lo que ocurrió en verano en el Mundial de Clubes. Será difícil, pero no nos da miedo», afirmó. «Puedes mirar el cuadro, pero no puedes dar nada por sentado».
En primer lugar, el Chelsea tendrá que afrontar tres partidos complicados en la liga y la FA Cup. El domingo visitará el campo del Arsenal con el objetivo de frenar las aspiraciones de los Gunners al título, antes de viajar a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa en un partido crucial para la clasificación para la Liga de Campeones.
A continuación, le espera el Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup, y los Red Dragons, en plena forma, estarán desesperados por añadir otro capítulo a su historia de Hollywood.
