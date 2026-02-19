Getty Images Sport
El Chelsea pierde a su joven promesa, que ficha por el Tottenham tras una exitosa prueba en el norte de Londres
La sensación adolescente deja el Chelsea para fichar por los Spurs.
El lateral derecho de 16 años ya se ha integrado en la plantilla del Tottenham, tras haber jugado con el equipo sub-16 en un partido de la Premier League Cup contra el Manchester City a principios de este mes. Su rendimiento durante ese periodo de prueba fue suficiente para convencer a la directiva del Tottenham de actuar con rapidez. Jobling había sido titular en las categorías inferiores del Chelsea, jugando tanto en el equipo sub-16 como en el sub-17 esta temporada, pero ahora se encuentra en el lado opuesto de la división londinense mientras se prepara para dar el salto al fútbol profesional a tiempo completo.
Un gran golpe maestro para la academia de los Spurs.
La adquisición de Jobling se considera un gran logro para la academia del Tottenham, especialmente teniendo en cuenta su condición de capitán internacional. Inicialmente se incorporará al equipo sub-18 de Jamie Carr, un equipo que ha afrontado una temporada difícil, con 10 victorias en 24 partidos de liga, y que necesita reforzar su defensa. El club ya tiene claramente trazada la trayectoria de Jobling: se espera que firme su primer contrato profesional cuando cumpla 17 años a finales de este año, lo que garantizará su futuro a largo plazo en el Tottenham Hotspur Stadium.
A pesar del cambio de colores del club, la cotización internacional de Jobling sigue siendo alta. Se espera que sea el único representante del Tottenham en la selección inglesa sub-16 cuando el equipo nacional se enfrente a Dinamarca, España y Francia esta semana. Su salida de Cobham supone un caso excepcional en el que el Chelsea permite que un capitán juvenil se marche a un rival local, una decisión que podría pasar factura al equipo azul si el lateral cumple con su gran potencial bajo la dirección del cuerpo técnico de los Spurs.
Campaña de reclutamiento de jóvenes del Tottenham
Jobling no es la única incorporación destacada al campo de entrenamiento de Hotspur Way en las últimas semanas, ya que los Spurs siguen reforzando sus filas juveniles con talentos de élite de todo el país. El club ha estado muy activo en el mercado, ya que recientemente ha conseguido los servicios de Elisha Sowunmi después de que el jugador rechazara un nuevo contrato con el West Ham. Además, los Spurs ganaron una reñida batalla contra el Arsenal para fichar a James Wilson, cedido por el Hearts, lo que demuestra su clara intención de dominar el panorama local de fichajes.
Este auge de la actividad de la academia se produce en un momento en el que el camino hacia el primer equipo está siendo objeto de un intenso escrutinio. Los aficionados ya han expresado su preocupación por la falta de oportunidades para los jugadores formados en la cantera, especialmente bajo los antiguos regímenes.
Nuevos horizontes bajo la dirección de Igor Tudor
Sin embargo, la llegada del entrenador interino Igor Tudor ha traído una nueva ola de optimismo para los jugadores más jóvenes del club. A diferencia de su predecesor, se espera que Tudor proporcione un puente más transparente entre la cantera y el primer equipo. Cada vez hay más confianza en que la actual hornada de estrellas de la academia tendrá oportunidades reales de impresionar al cuerpo técnico del primer equipo, como lo demuestra la presencia de Wilson en las sesiones de entrenamiento del primer equipo antes del próximo derbi del norte de Londres.
Para Jobling, este cambio supone un nuevo comienzo y una oportunidad para demostrar que su antiguo club se equivocó. Si bien la pérdida del Chelsea es sin duda una ganancia para el Tottenham, ahora el joven tendrá la presión de replicar su rendimiento internacional con la camiseta de los Spurs.
