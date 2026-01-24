El tiempo de Fernandez en el Chelsea ha sido una evolución lenta, pero tres años después de su llegada, parece que estamos comenzando a ver a un jugador entrando en sus años de auge. La llegada de Enzo Maresca como entrenador en el verano de 2024 pareció impulsar su juego a otro nivel, mientras que la forma de Moises Caicedo en la base del mediocampo le ha liberado para afirmarse más arriba en el campo.

Habiendo acumulado la temporada pasada un total combinado de 26 goles y asistencias, aunque esos números están inflados por la Conference League, Fernandez ha marcado ocho veces y ha proporcionado cuatro asistencias más desde el mediocampo en lo que va de temporada, y apenas estamos en enero. Esa cifra no incluye sus cuatro contribuciones en el Mundial de Clubes, tampoco.

Pero su visión de gol y creatividad ni siquiera son sus mayores atributos, con su esfuerzo incansable, intensidad y cualidades de liderazgo, ya que a menudo porta el brazalete de capitán, todos absolutamente vitales para un joven equipo que es tan a menudo criticado por carecer de astucia y experiencia. Es raro que no esté entre los mejores jugadores de los Blues.

Crucialmente, Fernandez también ha estado casi siempre presente en un equipo que ha tenido más que su justa parte de problemas de lesiones; el argentino solo se ha perdido un partido de la Premier League hasta ahora, y eso a pesar de luchar contra un dolor crónico en la rodilla. No es de extrañar que, según The Athletic, se le considere el jugador que más mejoró bajo Maresca por aquellos dentro de las paredes de Stamford Bridge.