El Chelsea no puede permitirse otro paso atrás vendiendo a Enzo Fernández a pesar del tentador interés de transferencia del Real Madrid

Tres años después de su llegada impactante al Chelsea tras una de las sagas de transferencia más dramáticas en la memoria reciente, Enzo Fernández enfrenta un futuro incierto en Stamford Bridge. Supuestamente cada vez más desilusionado con la vida bajo BlueCo, el mediocampista ha sido vinculado con algunos de los clubes más grandes de Europa, y se dice que sus actuales empleadores están dispuestos a negociar.

No está claro quién o qué es el motor detrás de la especulación, con el jugador supuestamente 'considerando sus opciones' tras haber cambiado recientemente de agente, mientras se dice que el Chelsea está 'abierto a vender' si el precio es correcto. Pero no hay humo sin fuego.

Este ruido no deseado llega casi exactamente tres años después de que Fernández se uniera a los Blues en un movimiento espectacular de £107 millones ($131 millones) desde el Benfica. En verdad, solo recientemente hemos comenzado a ver al argentino en su mejor momento, pero si los rumores son ciertos, no estará mucho más tiempo.

Un favorito de los fanáticos y una de las caras del 'proyecto' de BlueCo en Stamford Bridge, los impopulares propietarios del club cometerán otro grave error de transferencia si venden al ganador de la Copa del Mundo durante el verano.

    Temporada destacada

    El tiempo de Fernandez en el Chelsea ha sido una evolución lenta, pero tres años después de su llegada, parece que estamos comenzando a ver a un jugador entrando en sus años de auge. La llegada de Enzo Maresca como entrenador en el verano de 2024 pareció impulsar su juego a otro nivel, mientras que la forma de Moises Caicedo en la base del mediocampo le ha liberado para afirmarse más arriba en el campo.

    Habiendo acumulado la temporada pasada un total combinado de 26 goles y asistencias, aunque esos números están inflados por la Conference League, Fernandez ha marcado ocho veces y ha proporcionado cuatro asistencias más desde el mediocampo en lo que va de temporada, y apenas estamos en enero. Esa cifra no incluye sus cuatro contribuciones en el Mundial de Clubes, tampoco.

    Pero su visión de gol y creatividad ni siquiera son sus mayores atributos, con su esfuerzo incansable, intensidad y cualidades de liderazgo, ya que a menudo porta el brazalete de capitán, todos absolutamente vitales para un joven equipo que es tan a menudo criticado por carecer de astucia y experiencia. Es raro que no esté entre los mejores jugadores de los Blues. 

    Crucialmente, Fernandez también ha estado casi siempre presente en un equipo que ha tenido más que su justa parte de problemas de lesiones; el argentino solo se ha perdido un partido de la Premier League hasta ahora, y eso a pesar de luchar contra un dolor crónico en la rodilla. No es de extrañar que, según The Athletic, se le considere el jugador que más mejoró bajo Maresca por aquellos dentro de las paredes de Stamford Bridge.

    ¿Desilusionado?

    Hablando en una entrevista con Koora Break en noviembre, Fernández aludió a su fuerte relación con Maresca y su cuerpo técnico, diciendo: "Pasé por un proceso increíble aquí en el club con muchos cambios, y bueno, hoy me siento muy bien con un grupo de personas que son mis compañeros, con quienes comparto todos los días, con el cuerpo técnico. La verdad es que hoy me siento muy feliz."

    La preocupación ahora será si la salida repentina y agria del táctico italiano de Stamford Bridge habrá cambiado las cosas. El entrenador en jefe fue despedido el día de Año Nuevo tras un arrebato contra la jerarquía del club y el deterioro de su relación con la directiva tras bastidores.

    Fernández compartió un mensaje de despedida conmovedor a Maresca en redes sociales tras el incidente, escribiendo: "Mister, gracias por todo lo compartido y vivido durante esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Ganamos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Mucho éxito para ti y ojalá nuestros caminos se crucen de nuevo en el futuro."

    Dos semanas después, surgieron reportes en Francia que afirmaban que el centrocampista estaba 'considerando su futuro' en el oeste de Londres como resultado de la decisión de separarse de Maresca, con la sugerencia de que está perdiendo la ilusión debido a la rotación de directores en el Chelsea; el reemplazo de Maresca, Liam Rosenior, es el séptimo entrenador con el que ha trabajado en solo tres años si incluimos a los interinos Bruno Saltor, Frank Lampard y Calum McFarlane.

    Hombre buscado

    Según L'Equipe, es el Paris Saint-Germain el que está interesado en capitalizar el supuesto desencanto de Fernandez con la forma en que se gestiona el Chelsea, señalándolo como un objetivo a largo plazo, mientras los ganadores de la Champions League buscan construir un equipo más competitivo después de haber caído por debajo de sus elevados estándares en lo que va de temporada.

    Fernandez ha estado vinculado durante mucho tiempo con los gigantes de La Liga, el Real Madrid, también, pero esa especulación parece estar ganando más impulso ya que los Blancos enfrentan la posibilidad de tener que renovar partes de su equipo en lo que podría convertirse en un período de transición tras el despido de Xabi Alonso. El centrocampista ha admitido previamente "haber jugado siempre" como el Real en el videojuego EA FC.

    Sin embargo, todo esto está condicionado por el hecho de que Fernandez todavía tiene un enorme contrato de seis años con los Blues, y dado que sus empleadores actuales pagaron en exceso para ficharlo en 2023 por £107 millones, él exigirá una tarifa que seguramente necesitaría ser superior a eso, lo que probablemente dejaría fuera de la ecuación al Madrid. Si el PSG considera apropiado llegar tan alto por alguien que no necesariamente comenzaría entre un grupo de centrocampistas que incluye a Vitinha, Joao Neves y Fabian Ruiz, está por verse.

    Vale la pena señalar que el jugador de 25 años cambió de representantes recientemente, a menudo una señal de que un jugador está considerando su futuro, y firmó de manera conspicua con la agencia propiedad de su compatriota y exjugador del PSG, Javier Pastore.

    'Él es un jugador del Chelsea'

    Por lo que vale, el nuevo entrenador del Chelsea, Rosenior, ha sido franco en su deseo de mantener a una de las figuras más influyentes del club. Abordando la especulación que rodea a su jugador, el técnico de 41 años dijo: "No significa nada para mí. Cuando eres un jugador de clase mundial, un jugador sobresaliente, siempre habrá especulación que no puedes controlar. Ha sido sobresaliente en el tiempo que he trabajado con él.

    "Incluso me ha sorprendido de manera positiva en términos de lo que hizo el sábado; estar enfermo y cubrir el terreno que cubrió, la forma en que ha entrenado y la forma en que ha rendido. Es un jugador del Chelsea. Es muy importante para mí. Y creo que vamos a tener una relación realmente, realmente buena, y espero que ganadora a corto y largo plazo."

    Rosenior agregó: "Creo que Enzo, por su conjunto de habilidades extremas; técnicamente es sobresaliente y cubre bien el terreno, termina, marca goles, llega tarde al área, llega bien al área. Un jugador de su nivel puede hacer muchas cosas diferentes. Necesito descubrir cómo es la química en su posición, no solo él, sino para todos los jugadores. No digo que los jugadores sean de una sola posición, siempre he usado jugadores en diferentes roles. Haré eso con Enzo porque es un jugador sobresaliente."

    Modelo BlueCo

    Sin embargo, la posición de Rosenior sobre Fernandez bien podría ser socavada por aquellos por encima de él en la jerarquía de Stamford Bridge. Se ha reportado que Chelsea está dispuesto a vender uno de sus activos más valiosos, con Enzo no estando entre un grupo de jugadores - presumiblemente incluyendo a Caicedo y Cole Palmer - que se consideran intocables cuando se trata de ofertas de transferencia.

    La implicación es que, si llega una oferta que se acerque a su valoración, los Blues estarían sorprendentemente abiertos a hacer negocios. Teniendo en cuenta la cifra astronómica por la que llegó Fernandez hace tres años, seguramente se necesitaría una suma increíble para realmente despertar el interés del Chelsea, pero parece que una salida no está fuera de cuestión.

    Este es el modelo BlueCo, después de todo: comprar jugadores jóvenes con alto potencial, desarrollarlos, aumentar inherentemente su valor de mercado y eventualmente venderlos para obtener ganancias. Esto sería solo el ejemplo más extremo de ello, y no sería un acuerdo que caería bien en medio del creciente descontento entre la afición por la forma en que se está gestionando el club.

    ¿Otro error de transferencia?

    Vender a Fernandez en esta etapa de la transición del Chelsea sería el último de una serie de graves errores en el mercado de fichajes por parte de BlueCo. Habiendo estado allí desde casi el comienzo de su gestión, el argentino es uno de los rostros de su llamado 'proyecto', algo en lo que ha demostrado estar muy involucrado.

    "Creo que la temporada pasada fue el primer año en el que realmente vimos de qué se trata el proyecto del Chelsea, habiendo visto solo algunos momentos de potencial en el campo en los últimos años," dijo en una entrevista reciente con Ben Jacobs. "No nos conformamos con eso, ya que queremos seguir compitiendo al más alto nivel y luchando por la Premier League y la Champions League, así que creo que estamos en el camino correcto."

    De hecho, a pesar del caos que se ha desarrollado a su alrededor, Fernandez ya estaba comprometido incluso antes de firmar con el club. "Cuando el Chelsea vino por mí, no tenía dudas," continuó. "Quería dar el salto, en términos deportivos, a la Premier League. Quería venir al Chelsea a toda costa y no quería dejar pasar la oportunidad. Todo el mundo lo sabe y gracias a Dios funcionó. Estoy aquí ahora y estoy muy feliz."

    Aunque la salida de Maresca ha traído más incertidumbre, no hay duda de que el Chelsea está al alcance de un éxito tangible y consistente una vez más, si juegan bien sus cartas. Pero, ¿qué tipo de mensaje envía vender a uno de tus jugadores estrella al mismo tipo de club de élite con el que quieren competir? Esta no es la manera para que el Chelsea dé ese próximo paso.

