El Chelsea 'intensifica' las conversaciones sobre nombrar a Liam Rosenior como reemplazo de Enzo Maresca mientras surge el cronograma para el nombramiento del técnico de Estrasburgo
Maresca hace una salida repentina del Chelsea
Puede que la escritura ya estuviera en la pared para Maresca cuando dijo a principios de diciembre que las 48 horas previas a su victoria por 2-0 sobre el Everton fueron "las peores desde que me uní al club porque la gente no me apoyó a mí ni al equipo". Parece que el empate 2-2 con Bournemouth la última vez fue la gota que colmó el vaso, con los Blues despidiendo al técnico de 45 años a principios de esta semana.
Tras su salida, el club dijo en un comunicado: "El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca se han separado. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club. Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de enderezar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro."
Chelsea elige a Rosenior como su principal objetivo
Poco después de la destitución de Maresca, los informes sugirieron que Rosenior era el gran favorito para reemplazarlo en el banquillo del Chelsea. Mientras el entrenador de los Sub-21, Calum McFarlane, se prepara para hacerse cargo de su choque de la Premier League contra el Manchester City el domingo, detrás de escena, el Chelsea y el Estrasburgo, que ambos son propiedad de BlueCo, están profundamente inmersos en discusiones sobre un acuerdo por Rosenior. Según L'Equipe, la salida del ex entrenador de Hull City al Chelsea parece 'cada vez más inminente', y los directores deportivos de ambos equipos están avanzando en sus negociaciones. Sin embargo, Rosenior seguirá a cargo del Estrasburgo para su encuentro del sábado contra el Niza, con los esfuerzos para encontrar un reemplazo que comenzarán la próxima semana. El informe añade que BlueCo no quiere que el conjunto francés 'pierda prestigio' con esto, por lo que se debería pagar una tarifa de transferencia. Pero parece que 'ya no hay demasiadas dudas' sobre el futuro de Rosenior.
Rosenior responde a los vínculos con el Chelsea
El exjefe del Derby County, Rosenior, puede haber abierto la puerta a un cambio al Chelsea después de admitir que no hay garantías de que permanecerá en Estrasburgo por el resto de la temporada. Según The Guardian, el mayor obstáculo para este movimiento es que BlueCo quiere ser sensible a las necesidades de ambos clubes, por lo tanto, se debe encontrar un reemplazo de calidad para Rosenior antes de que se marche al Chelsea. En medio de esto, el exdefensor del Brighton reconoció que las cosas pueden cambiar rápidamente en la vida de un técnico.
Les dijo a los reporteros: "No hay garantías en la vida. Lo que sí sé es que pongo todo en este trabajo. He creado conexiones increíbles con la gente en este club. Hemos creado algunos recuerdos realmente geniales. No se puede garantizar nada en la vida. En cuanto al interés de otros clubes, he tenido mucho interés. Muchos acercamientos sobre los que siempre he sido abierto con el club. Algunos han salido a la luz y otros no. Mi enfoque siempre está en el trabajo que hago. Pero decir que definitivamente voy a estar en algún lugar o definitivamente voy a hacer algo, no creo que eso sea correcto."
Sobre BlueCo, añadió: "Han sido muy solidarios conmigo en este trabajo. Quieren que este club lo haga muy bien, como también quieren que Chelsea lo haga bien."
¿Qué sigue para Chelsea y Rosenior?
Después de que el Chelsea se enfrente a los aspirantes al título de la Premier League, el City, el domingo, tienen un doble enfrentamiento en Londres contra el Fulham y luego contra el Charlton Athletic, equipo del Championship, durante la próxima semana en la Premier League y la tercera ronda de la FA Cup, respectivamente. Queda por ver si Rosenior estará a cargo de alguno de esos próximos encuentros.
