El Chelsea está listo para fichar a TRES nuevos jugadores en enero mientras surgen objetivos de transferencia para fortalecer una posición clave
Según informes, el Chelsea está preparado para reforzarse en tres áreas en enero
Según un informe de The Telegraph, el Chelsea busca darle a Rosenior las herramientas adicionales que necesita para remodelar el equipo a su imagen. Se afirma que los londinenses del oeste están priorizando la incorporación de un nuevo defensa central a sus filas, algo que pretendían hacer con el anterior entrenador Maresca, ya que el club perdió ante el Real Madrid al intentar fichar a Dean Huijsen el verano pasado.
Los seis veces campeones de liga están interesados en conseguir un nuevo central debido a la lesión a largo plazo que sufrió Levi Colwill en la pretemporada, mientras que Wesley Fofana sigue luchando con problemas de forma física tras haber sufrido previamente una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA), además de una fractura de pierna, durante su carrera.
También se cree que el Chelsea está monitoreando objetivos en el centro del campo y en ataque de cara al mercado de transferencias de verano, aunque los copropietarios Todd Boehly y Clearlake Capital están listos para actuar si se presentan las oportunidades adecuadas en el mercado de invierno.
- AFP
Los Blues han hecho del defensor del Rennes, Jacquet, su objetivo preferido
Un hombre al que Chelsea supuestamente está prestando mucha atención es el defensor del Rennes, Jeremy Jacquet, muy valorado, con el reportero italiano Fabrizio Romano afirmando que los dos clubes han mantenido un diálogo en las últimas 24 horas.
Sin embargo, el periodista de Les Parisien Benjamin Quarez informa que el Rennes no tiene intención de vender a Jacquet este mes, con el equipo de Habib Beye - que actualmente es sexto en la Ligue 1 - en contención para clasificar al fútbol europeo la próxima temporada. Un informe separado del escritor de fútbol francés Fabrice Hawkins afirma que el Chelsea está listo para presentar una oferta de 50 millones de euros (43,3 millones de libras/58 millones de dólares) para fichar a Jacquet este mes.
Mientras tanto, el reportero de Foot Mercato Santi Aouna informa que el Chelsea ha llegado a un acuerdo contractual con los representantes de Jacquet, aunque no se ha mencionado la duración.
El internacional sub-21 de Francia es considerado como uno de los mejores prospectos de Europa
Emergiendo a través de una famosa academia del Rennes que ha producido a jugadores como Ousmane Dembele, Desire Doue y Eduardo Camavinga, Jacquet es considerado uno de los defensores jóvenes más prometedores de Europa.
El joven de 20 años hizo su debut profesional con Les Rennais en enero de 2024, emergiendo como un sustituto tardío mientras su equipo derrotaba al Niza 2-0. Posteriormente se unió al Clermont Foot, equipo de una liga inferior, en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2023-24.
Jacquet extendió su periodo de préstamo con Clermont hasta la conclusión de la campaña 2024-25, solo para que Rennes lo llamara de vuelta en febrero del año pasado. El internacional sub-21 de Francia luego firmó una extensión de contrato con su club de origen hasta 2029.
- Getty Images Sport
Chelsea elabora una lista alternativa si no se llega a un acuerdo por Jacquet
Mientras Jacquet sigue siendo el objetivo preferido de Chelsea mientras buscan reforzar sus opciones defensivas, el Daily Mail afirma que el club ha elaborado una lista de fichajes alternativos, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con Rennes este mes.
El informe afirma que Chelsea también es admirador de Jacobo Ramon, de 21 años, quien actualmente juega para el Como de Cesc Fàbregas en la Serie A, así como del defensa central de Bournemouth Marcos Senesi, de 28 años, quien podría estar disponible por un precio bajo debido a que su contrato expira en el verano.
Rosenior se prepara para su primer partido de liga a cargo contra el Brentford
Aunque queda por ver si el Chelsea podrá reforzarse en sus tres áreas preferidas en enero, regresan a la acción de la Premier League cuando reciben al Brentford el sábado.
El partido es el primer juego de liga de Rosenior a cargo después de su llegada desde el equipo de la Ligue 1, Estrasburgo, habiendo guiado al Chelsea a la victoria en la FA Cup sobre el Charlton Athletic el sábado pasado antes de la ajustada derrota en la Carabao Cup contra el Arsenal el miércoles.
Hablando antes de lo que espera que sea una dura prueba contra el Brentford, que actualmente ocupa el quinto lugar y está dos puntos por encima de los Blues, que están en la octava posición, Rosenior dijo en su conferencia de prensa previa al partido: “Son un equipo completo en cada fase del juego.
“Los 11 jugadores están dispuestos a defender. Son un equipo muy bueno en jugadas a balón parado, ya sea desde lanzamientos largos, tiros libres desde los lados o córners. Son un equipo sin ego, en el sentido más positivo. Trabajan muy duro el uno para el otro, están muy bien organizados, como todos los equipos en la Premier League.
“Nos preparamos para todo. No dejamos piedra sin mover, no solo yo, sino todo mi personal. Soy consciente de las amenazas que trae el Brentford, y estoy seguro de que ellos también son conscientes de las que nosotros traemos. Sabemos que tendremos que estar a un nivel realmente bueno.”