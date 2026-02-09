El Chelsea emite un comunicado para confirmar la salida del director del fútbol femenino, Paul Green, tras 13 años en el cargo.

Bompastor ha sido el centro de atención en el Chelsea después de que el equipo se quedara a 12 puntos del líder de la WSL, el Manchester City. Los resultados han ejercido presión sobre la entrenadora, pero el Chelsea ha respondido ofreciéndole un nuevo contrato a largo plazo. El Chelsea siguió con una victoria por 2-0 sobre el Tottenham el domingo, lo que dejó a Bompastor con un estado de ánimo desafiante. Ella dijo a los periodistas: «Aunque todos sabemos que no podemos controlar nada de eso, probablemente sentimos que era injusto recibir tantas críticas. Sé quién soy, no necesito que gente ajena a mi entorno me diga quién soy. Siempre me aseguraré de dar lo mejor de mí misma. Sé que tengo la competencia, sé que tengo los conocimientos, conozco el fútbol femenino y hago todo lo posible por el Chelsea. No digo que sea la mejor, no digo que sea arrogante, pero sé quién soy. Siempre me aseguro de apoyar a mis jugadoras de la mejor manera posible. Mi trabajo es asegurarme de que salgan al campo con claridad sobre lo que tienen que conseguir. Nadie va a perturbar mi confianza».