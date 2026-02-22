Getty Images Sport
El Chelsea emite un comunicado para condenar los viles insultos racistas dirigidos a Wesley Fofana
Fofana y Hannibal sufrieron insultos racistas.
Fofana recibió dos tarjetas amarillas en el empate 1-1 y fue expulsado al final del partido. El defensa compartió los insultos que había recibido en Instagram y añadió su propio mensaje, que decía: «2026, sigue siendo lo mismo, nada cambia. A estas personas nunca se les castiga. Se crean grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada».
El centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri también reveló que fue objeto de insultos racistas tras el partido, lo que también provocó una fuerte respuesta por parte de los Clarets: «El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable. No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club sigue manteniendo una postura inequívoca: tenemos un enfoque de tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Hannibal recibirá todo el apoyo del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado los insultos. No hay lugar para el racismo».
El Chelsea emite un comunicado
El Chelsea también ha emitido un comunicado en respuesta a los insultos dirigidos a Fofana. El club ha declarado: «El Chelsea Football Club está consternado y indignado por los viles insultos racistas dirigidos a Wesley Fofana en Internet. Los insultos racistas de los que Wes ha sido objeto tras el partido de hoy de la Premier League contra el Burnley son abominables y no serán tolerados. Este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable y va en contra de los valores del fútbol y de todo lo que representamos como club. No hay lugar para el racismo. Apoyamos inequívocamente a Wes. Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, que con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo. Colaboraremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los autores y tomaremos las medidas más severas posibles».
La Premier League responde a los incidentes entre el Chelsea y el Burnley
La Premier League ha ofrecido su apoyo en un comunicado que dice lo siguiente: «Nos solidarizamos con Wesley Fofana y el Chelsea en la condena de los viles insultos racistas que ha recibido en las redes sociales. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad, y seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar a los jugadores que son objeto de insultos discriminatorios. El fútbol es para todos».
La UEFA investiga las acusaciones contra Vinicius Jr.
El incidente se produce tras las acusaciones de que la estrella del Real Madrid Vinicius Jr fue víctima de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica, en la Liga de Campeones a mediados de semana. La UEFA está investigando el incidente, que tuvo lugar en el Estadio da Luz. La Confederación Brasileña de Fútbol ha pedido que se impongan castigos ejemplares a cualquier persona declarada culpable de racismo.
En un comunicado, la CBF ha declarado: «La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA tome todas las medidas necesarias para identificar y castigar a los responsables de los insultos racistas. La CBF también ha enviado una solicitud formal a la UEFA para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los actos cometidos contra Vinícius Jr., teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y de los presentes, con el fin de identificar y castigar de manera ejemplar a los implicados en el incidente».
