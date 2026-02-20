Getty Images Sport
El Chelsea anuncia un nuevo patrocinador de inteligencia artificial en la parte delantera de la camiseta
El Chelsea anuncia un nuevo patrocinio
El Chelsea ha anunciado una «colaboración plurianual» a nivel mundial con IFS, que según ellos es «el proveedor líder mundial de IA industrial». A partir de este fin de semana, sus camisetas lucirán la marca IFS, cuando el equipo masculino se enfrente al Burnley y el femenino de Sonia Bompastor juegue contra el Manchester United en la quinta ronda de la FA Women's Cup.
El club ha declarado en un comunicado: «El Chelsea Football Club anuncia hoy una colaboración global plurianual con IFS, el proveedor líder mundial de IA industrial. Como parte de este compromiso, IFS pasará a ser socio principal con efecto inmediato y aparecerá en la parte delantera de nuestra camiseta durante el resto de la temporada 2025/26, lo que marca el comienzo de una colaboración a largo plazo que sitúa la inteligencia artificial avanzada en el centro del rendimiento futbolístico, la excelencia operativa y la participación de los aficionados».
¿Quiénes son IFS?
La declaración del Chelsea detalla quién es IFS y añade: «IFS, el proveedor líder mundial de software de IA industrial, permite a las organizaciones obtener resultados tangibles con la IA mediante la resolución de problemas operativos complejos del mundo real. La asociación permitirá a IFS aportar su software y sus agentes de IA líderes en el mercado al Chelsea para impulsar la precisión en todas las operaciones del club, mejorando el rendimiento en casi todos los aspectos del trabajo del club.
Esta asociación sitúa al Chelsea a la vanguardia de la evolución tecnológica del fútbol. Al aprovechar el poder de la IA de IFS para conectar a las personas, los activos y la inteligencia en tiempo real, el club está agudizando nuestra ventaja competitiva en el campo, al tiempo que mejora la experiencia de millones de aficionados en todo el mundo.
Para el Chelsea, este acuerdo supone una declaración de intenciones de liderar desde la vanguardia, no solo en el campo, sino también en la forma en que se construyen y gestionan los clubes de élite. Al integrar la IA avanzada en nuestros cimientos, el club refuerza su ambición a largo plazo de establecer el punto de referencia en rendimiento e innovación en el deporte mundial».
El Chelsea pasa de Three
Los Blues no han tenido un patrocinador permanente en la camiseta desde que la empresa de telecomunicaciones Three finalizó su contrato en 2023. IFS no seguirá siendo el patrocinador principal de la camiseta más allá del final de esta temporada. Según BBC Sport, el Chelsea quiere alrededor de 65 millones de libras (87 millones de dólares) de su próximo patrocinador permanente.
«Estamos muy orgullosos de asociarnos con IFS y aprovechar su software de inteligencia artificial de vanguardia para ayudar a impulsar al club hacia un éxito aún mayor», afirmó Jason Gannon, presidente del Chelsea.
«Esta asociación es una declaración de intenciones para seguir liderando este campo, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología avanzada y liberando el poder de la IA para mejorar todo lo que hacemos dentro y fuera del campo».
Mark Moffat, director ejecutivo de IFS, declaró: «Tanto en el deporte como en la industria, los márgenes son pequeños, hay mucho en juego y tomar la decisión correcta en el momento adecuado lo es todo. Eso es lo que ofrece la IA industrial de IFS a las industrias que impulsan la economía mundial. El Chelsea FC se rige por ese mismo estándar inflexible, y esa ambición compartida es precisamente la razón por la que estamos orgullosos de ser su socio principal».
¿Qué viene después?
El Chelsea ocupa el quinto puesto en la tabla de la Premier League antes del enfrentamiento de este fin de semana contra el Burnley. Se encuentra a solo un punto del Manchester United, que ocupa el cuarto puesto.
Liam Rosenior ha disfrutado de un buen comienzo en el banquillo y ha dicho sobre sus inicios: «No puede ir mejor, ¿verdad? En lo que respecta a la Premier League. Cuando empiezas un nuevo trabajo en un gran club, quieres tener un buen comienzo. Creo que lo hemos conseguido, pero aún nos queda mucho por hacer, lo cual es muy emocionante en términos del potencial del equipo. Mientras sigamos mejorando y ganando, seré un entrenador muy feliz».
