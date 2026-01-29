El Chelsea acuerda enviar a un joven crack a River Plate después de cancelar el préstamo a Estrasburgo
Páez se dirige a Buenos Aires tras aprobarse el cambio de préstamo.
El futuro de uno de los talentos más brillantes de Sudamérica ha sido resuelto rápidamente por la directiva del Chelsea. Según Fabrizio Romano, los Blues han acordado formalmente un préstamo de una temporada con River Plate, lo que verá al centrocampista ecuatoriano desplegar su talento en el Estadio Mas Monumental. Habiendo colocado inicialmente a Páez en su club hermano Strasbourg para aclimatarse al fútbol europeo, la decisión de cambiar al entorno de alta presión del fútbol argentino sugiere un deseo de verlo competir por trofeos de inmediato. Se entiende que el acuerdo de préstamo cubre la temporada sudamericana de 2026, dando a Páez la plataforma para jugar consistentemente tanto en la Primera División argentina como en la prestigiosa Copa Libertadores.
- AFP
La lucha de Estrasburgo provoca un rápido regreso a Chelsea
La decisión de retirar al mediocampista de Francia fue impulsada por la falta de oportunidades consistentes en el Stade de la Meinau. Desde que se unió a Estrasburgo en el verano de 2025, ha logrado solo cuatro titularidades en la Ligue 1 en la primera mitad de la temporada. Aunque hizo 15 apariciones en todas las competiciones, se consideró que su desarrollo se estaba estancando debido a los minutos insuficientes en el campo.
Romano informa que otro factor clave en la retirada es la llegada de nuevos talentos a Estrasburgo. Como parte del modelo multi-club de BlueCo, el equipo francés está listo para integrar nuevos reclutas durante esta ventana, lo que habría aumentado la competencia por los puestos en los roles de mediocampo ofensivo. Los oficiales de Chelsea, monitoreando la situación desde Cobham, decidieron que mantener a Páez en un rol rotativo en Alsacia sería perjudicial para su crecimiento. La retirada permite a Estrasburgo centrarse en sus refuerzos entrantes mientras libera a Páez para unirse a un equipo donde se espera que asuma un papel más protagónico.
El factor Gallardo es clave para el destino de River Plate
Chelsea ve al club de Buenos Aires como la solución ideal para la próxima fase de la carrera del adolescente, en gran parte debido a la presencia del entrenador Gallardo. El entrenador legendario, que extendió su contrato hasta diciembre de 2026, tiene un historial comprobado en desarrollar talentos creativos como Enzo Fernández y Julián Álvarez y prepararlos para las exigencias físicas y tácticas del fútbol de élite.
Mudarse a River ofrece a Páez un entorno competitivo que refleja la intensidad de las mejores ligas europeas pero se mantiene culturalmente más cercano a casa. La perspectiva de jugar bajo el mando de "El Muñeco" fue, según se informa, un factor decisivo para Chelsea. Creen que el estilo exigente de Gallardo ayudará a reprogramar la ética de trabajo y la disciplina táctica del joven, tal como lo hizo con exportaciones anteriores de River que han prosperado en la Premier League.
- AFP
La estrategia de BlueCo cambia el enfoque para la joya sudamericana.
Esta transferencia destaca la fluidez de la gestión de préstamos de Chelsea bajo la propiedad de BlueCo. El plan original de acelerar el desarrollo de Paez a través de la liga francesa ha sido abandonado en favor de una solución más personalizada. Es una decisión audaz, particularmente dado que el actual jefe del Chelsea, Liam Rosenior, pasó la primera mitad de la temporada dirigiendo a Paez en el Estrasburgo. El conocimiento de primera mano de Rosenior sobre el jugador probablemente informó la decisión de que un cambio de escenario era necesario para que él floreciera.
El foco de atención en Argentina será intenso, ya que el jugador, una vez anunciado como un talento generacional desde su debut en Independiente del Valle, intercambia las batallas por el descenso de la Ligue 1 por las luchas por el título en Sudamérica.