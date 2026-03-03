El centrocampista del Manchester United está listo para seguir a Casemiro fuera del club en medio del interés de la Serie A por su fichaje

A pesar de haber llegado hace solo dos años procedente del París Saint-Germain en un fichaje por valor de 50,7 millones de libras, Ugarte corre el riesgo de convertirse en la última víctima de una nueva era despiadada bajo la jerarquía deportiva de INEOS.

Aunque el jugador de 24 años fue fichado inicialmente para aportar solidez y tenacidad, le ha costado imponerse de forma consistente en la Premier League, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre un futuro lejos de la máxima categoría del fútbol inglés. Con el interés ya creciente del extranjero, parece que el exjugador del Sporting CP no tendrá falta de pretendientes si el United da luz verde a su venta este verano.

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado en su canal de YouTube que el proceso para un posible traspaso ya está en marcha, y que Italia se perfila como el principal destino para Ugarte.