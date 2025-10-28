El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, pide cambios en las reglas de transferencia de la MLS para "ayudar al crecimiento de Estados Unidos"

Messi acaba de comprometerse a una extensión de contrato que lo mantendrá en Florida al menos hasta 2028, lo cual es una recompensa por sus increíbles actuaciones con la camiseta de Miami. El ganador del Balón de Oro ocho veces ha registrado 73 goles y 37 asistencias en solo 83 apariciones en todas las competiciones para los Herons hasta la fecha, ayudándolos a obtener los honores de la Copa de la Liga y el MLS Supporters' Shield. Ahora busca añadir la MLS Cup a su colección de trofeos, y anotó dos veces en la victoria de Miami 3-1 sobre Nashville en el primer partido de la primera ronda de los playoffs.

A la madura edad de 38 años, Messi admite que ha perdido un paso físicamente, pero ha ajustado su juego en consecuencia para seguir teniendo un impacto decisivo. “Obviamente, a medida que envejeces, pierdes cosas que tenías cuando eras más joven, como velocidad, tiempo de reacción, o ver el juego más rápido, tomar decisiones”, añadió a NBC. “A veces tu mente es más rápida que tus piernas. Pero creo que siempre intenté superar esas cosas y seguir tratando de estar en mi mejor momento y sacar el máximo provecho de mis habilidades físicas, mi juego, y he intentado adaptarme a las nuevas circunstancias.”