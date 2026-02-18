Marc Ciria X
El candidato a la presidencia del Barcelona despliega una enorme pancarta de Lionel Messi en el centro de la ciudad y utiliza el eslogan de la anterior campaña de Joan Laporta
Campañas electorales en marcha en Barcelona
Los candidatos a la presidencia del Barcelona están inmersos en la campaña electoral previa a las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo. Laporta es el favorito para la victoria y espera continuar con otro mandato, pero se enfrenta a la competencia de varios oponentes. Víctor Font, a quien Laporta derrotó en la última ocasión, vuelve a presentarse junto con Ciria, Xavier Vilajoana, Daniel Juan y William Maddock.
Ciria ha llamado la atención con su llamativa pancarta en la que aparece una imagen de Messi sosteniendo la camiseta del Barcelona. La imagen es de la famosa celebración de Messi tras marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en 2017.
Ciria quiere que Messi vuelva.
El nombre de Messi suele aparecer con frecuencia en las campañas presidenciales, ya que los candidatos buscan impresionar a los votantes. No es de extrañar que el nombre de la estrella argentina vuelva a mencionarse en esta ocasión, ya que Ciria había insistido anteriormente en que la leyenda del club debía volver al club.
Después de que Messi visitara en secreto el renovado Camp Nou en diciembre, Cirita declaró a los periodistas: «Queremos que nuestras leyendas puedan volver al club y no tener que hacerlo en mitad de la noche y a escondidas. Haremos todo lo posible para conseguirlo. [Messi] es una figura indispensable para este club. Debe volver con un sistema de apoyo sólido y una buena estructura. La relación entre Messi y el Barça tiene que ser como la de Michael Jordan y Nike. Debe ir más allá, desde las áreas comerciales e institucionales del club hasta los patrocinadores y el desarrollo de los jugadores en La Masía. Con el mejor jugador de la historia del club, podemos hacer muchas cosas y ganar mucho dinero. Traerlo de vuelta a casa es esencial si queremos salir de la situación financiera en la que nos encontramos. No se trata de convencerlo con una estatua o un partido homenaje. Se trata de un acuerdo que convierta al mejor deportista del planeta en el mayor embajador del Barça».
¿Un problema Messi para Laporta?
Font también ha mencionado el nombre de Messi en su campaña. Según declaró a Mundo Deportivo: «La primera llamada que haré cuando ganemos las elecciones será a Leo Messi. Será la primera llamada que haga».
Sin embargo, la historia es diferente para Laporta, que mantiene una relación tensa con Messi tras su controvertida salida del club en 2021. Se dice que Messi está «muy, muy enfadado» con Laporta por su marcha y el presidente del Barcelona ha admitido que la saga «le ha entristecido».
Messi tiene actualmente un contrato con el Inter de Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, pero anteriormente ha hablado de su deseo de volver al Barcelona. Según declaró a Sport: «Tengo muchas ganas de volver allí, echamos mucho de menos Barcelona. Mi mujer y yo, los niños, hablamos constantemente de Barcelona y de la idea de volver. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou, y luego se trasladaron a Montjuic».
No sería ninguna sorpresa que Messi asumiera un cargo en el Barcelona una vez que termine su carrera como jugador, y sin duda seguirá de cerca los acontecimientos en el Camp Nou antes de la gran votación del mes que viene.
¿Qué viene después?
Los candidatos a la presidencia del Barcelona necesitan 10 000 firmas para superar el proceso de precandidatura antes del 2 de marzo. Los candidatos definitivos se darán a conocer después de esa fecha, antes de las elecciones del 15 de marzo, el mismo día en que el equipo de Hansi Flick se enfrentará al Sevilla en La Liga.
