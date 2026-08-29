Un intento concreto, a pocos días del cierre del mercado. Una llamada para tantear, entender, razonar, con el objetivo de reforzar el ataque. Ayer el Cagliari llamó al Milan para pedir a Francesco Camarda. No hubo una verdadera propuesta de traspaso, no se habló de una cesión simple ni con opción de compra porque el Milan dio las gracias y dijo no. En los planes no entra ninguna salida del delantero formado en casa y, salvo sorpresa, Camarda no se irá.
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El Cagliari llama a la puerta del Milan: pide a Francesco Camarda
Camarda, recambio de Ramos
Tras la cesión de Sebastiano Esposito al Sassuolo en un préstamo de pago con opción de compra fijada en 11 millones, el Cagliari busca un nuevo delantero que pueda sumarse a Gennaro Borrelli y Kevin Carlos. A Pisacane le gusta Camarda, tiene características que los dos atacantes de la plantilla no tienen, pero por parte del Milan no ha habido una apertura, ni siquiera un "ya veremos el último día de mercado". La idea es utilizar al jugador de la generación de 2008 como suplente de Gonçalo Ramos, al menos hasta enero. Cuando se hará balance con él y su entorno.
LA TOMA DE POSICIÓN DE AMORIM
Amorim, en la víspera del duelo con el Venezia, fue muy claro respecto al ex del Lecce: «Sabemos que Camarda necesita tiempo, pero también espacio. Como entrenador creo en él y quiero encontrarme en la situación en la que no tengo otras opciones más allá de Camarda, eso me ayudará a mí y a su crecimiento. Cuando te sientes importante es más fácil. Tendrá espacio para jugar y creo firmemente en él. Estará, debe saber que juega en el Milan y que hay que ganar, pese a su juventud. Hace falta tiempo, también por vuestra parte».
En busca de su primer gol con el Milan
Protagonista de una buena pretemporada, con un doblete en Celtic Park, Camarda sigue buscando su primer gol oficial con el primer equipo del Milan, con el que ha jugado 16 partidos. El año pasado, cedido al Lecce, sumó 23 apariciones y un gol, ante el Bolonia. Una lesión en el hombro, que le obligó a operarse a finales de enero, condicionó los primeros meses de 2026. Después de evaluarlo en las últimas semanas, Amorim lo ha ascendido definitivamente al primer equipo. Mientras, Kostic, otro joven delantero, ha sido enviado a jugar al Sparta Rotterdam.
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