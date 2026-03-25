El interés del Borussia Dortmund por Jadon Sancho es un hecho. En particular, se dice que el presidente del club, Hans-Joachim Watzke, está decidido a fichar a la antigua estrella del equipo. Sin embargo, según el diario *Bild*, el BVB parece estar imponiendo al extremo varias condiciones en caso de que este decida regresar al Westfalenstadion, y estas condiciones son bastante exigentes.
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El BVB le impone a Jadon Sancho dos condiciones claras para su traspaso en verano
A diferencia de lo que suele ser habitual en el mundo del fútbol, la directiva del BVB no quiere pagar ninguna prima por adelantado a Sancho, que en verano sería libre de contrato. Dadas las actuaciones del inglés en los últimos años, en Dortmund se espera que el jugador de 26 años acepte esto con humildad.
Según la voluntad de los directivos del BVB, la nueva modestia del inglés también debería extenderse a su salario. El 23 veces internacional con los Three Lions, que según los informes gana actualmente unos 15 millones de euros al año, tendría que rebajar considerablemente sus expectativas salariales. En Dortmund no podría esperar más de cinco millones de euros más bonificaciones.
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Sancho no está a la altura de las expectativas
Sancho llegó en 2017 procedente de la cantera del Manchester City al segundo clasificado de la Bundesliga y se convirtió en titular a partir de 2018, antes de fichar por el Manchester United en 2021 por 85 millones de euros. Sin embargo, Sancho nunca llegó a cuajar en los Red Devils. En el invierno de 2024 regresó al BVB cedido por medio año.
Posteriormente, el ManUnited lo cedió por un año al Chelsea FC. Para su último año de contrato, el tercer clasificado de la Premier League lo envió al Aston Villa, donde ha sumado un gol y tres asistencias en 31 partidos en todas las competiciones. A modo de comparación: en 158 partidos con el Dortmund, Sancho marcó 53 goles y dio 67 asistencias.
Jadon Sancho: sus estadísticas con el Borussia Dortmund
Juegos
158
Goles
53
Asistencias
67
Tarjetas amarillas
7
Tarjetas rojas
0