El BVB le impone a Jadon Sancho dos condiciones claras para su traspaso en verano

A diferencia de lo que suele ser habitual en el mundo del fútbol, la directiva del BVB no quiere pagar ninguna prima por adelantado a Sancho, que en verano sería libre de contrato. Dadas las actuaciones del inglés en los últimos años, en Dortmund se espera que el jugador de 26 años acepte esto con humildad.

Según la voluntad de los directivos del BVB, la nueva modestia del inglés también debería extenderse a su salario. El 23 veces internacional con los Three Lions, que según los informes gana actualmente unos 15 millones de euros al año, tendría que rebajar considerablemente sus expectativas salariales. En Dortmund no podría esperar más de cinco millones de euros más bonificaciones.