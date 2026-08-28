El brillo de BMV: Diomandé, víctima del esplendor del tridente del Real

El buen arranque del Real Madrid en LaLiga, con victorias sobre el Espanyol y la Real Sociedad, ha puesto el foco en el tridente formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior, que han brillado de manera destacada bajo la dirección del entrenador José Mourinho.

Mbappé brilló, durante la victoria del conjunto merengue por 4-1 sobre la Real Sociedad, al anotar un hat-trick, mientras que el extremo brasileño marcó un gol y dio otra asistencia, y el centrocampista inglés completó su mejor actuación con la camiseta del Real Madrid en los últimos meses, tras ofrecer dos pases decisivos.

Los tres jugadores recibieron los elogios de Mourinho, quien parece haber encontrado la receta adecuada para lograr la armonía entre el tridente ofensivo dentro del campo.

El diario Mundo Deportivo señaló que el recién llegado Yan Diomandé se ha visto perjudicado por el brillo del trío Mbappé, Bellingham y Vinicius, que acaparó los titulares de la prensa y las noticias.

Diomandé llegó al Real Madrid con la etiqueta de fichaje más caro en la historia del conjunto blanco, por valor de 125 millones de euros, pero ello no le ha otorgado un lugar destacado dentro de la plantilla del equipo.

A pesar de que su fichaje, con 19 años de edad, es visto como una apuesta de futuro y de presente al mismo tiempo, Diomandé se encuentra actualmente por detrás de Vinicius y Arda Güler, los dos jugadores que ocupan las bandas en el esquema 4-2-3-1 que Mourinho ha adoptado en los dos primeros partidos oficiales de esta temporada.