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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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El brillo de BMV: Diomandé, víctima del esplendor del tridente del Real

FEATURES
Primera División
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
España

El buen arranque del Real Madrid en LaLiga, con victorias sobre el Espanyol y la Real Sociedad, ha puesto el foco en el tridente formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior, que han brillado de manera destacada bajo la dirección del entrenador José Mourinho.

Mbappé brilló, durante la victoria del conjunto merengue por 4-1 sobre la Real Sociedad, al anotar un hat-trick, mientras que el extremo brasileño marcó un gol y dio otra asistencia, y el centrocampista inglés completó su mejor actuación con la camiseta del Real Madrid en los últimos meses, tras ofrecer dos pases decisivos.

Los tres jugadores recibieron los elogios de Mourinho, quien parece haber encontrado la receta adecuada para lograr la armonía entre el tridente ofensivo dentro del campo.

El diario Mundo Deportivo señaló que el recién llegado Yan Diomandé se ha visto perjudicado por el brillo del trío Mbappé, Bellingham y Vinicius, que acaparó los titulares de la prensa y las noticias.

Diomandé llegó al Real Madrid con la etiqueta de fichaje más caro en la historia del conjunto blanco, por valor de 125 millones de euros, pero ello no le ha otorgado un lugar destacado dentro de la plantilla del equipo.

A pesar de que su fichaje, con 19 años de edad, es visto como una apuesta de futuro y de presente al mismo tiempo, Diomandé se encuentra actualmente por detrás de Vinicius y Arda Güler, los dos jugadores que ocupan las bandas en el esquema 4-2-3-1 que Mourinho ha adoptado en los dos primeros partidos oficiales de esta temporada.

  • imago-sport-1082024591.jpgAFLOSPORT

    Diomandé entra en los planes de Mourinho de forma limitada

    Diomandé entra de forma limitada en los planes de Mourinho, ya que en el partido ante el Espanyol el recién llegado saltó al terreno de juego en la segunda parte, cuando el marcador reflejaba un 1-1.

    Y frente a la Real Sociedad, después de que el encuentro estuviera resuelto desde la mitad de la segunda parte, ingresó en el minuto 84 en sustitución de Vinicius Junior.

    De este modo, Yan Diomandé ha disputado en total poco más de media hora durante las dos primeras jornadas de LaLiga.

    El extremo marfileño sufre las consecuencias del fuerte nivel ofensivo que muestra el Real Madrid, por lo que debe esperar su oportunidad en el banquillo, exactamente como sucede con Brahim Díaz, quien no participó ante el Espanyol y luego debutó frente a la Real Sociedad.

    Además, la nueva posición de Arda Güler representa un obstáculo para que Diomandé logre un papel mayor.

    Mourinho encontró en el extremo derecho el lugar ideal para el centrocampista turco, que parte de esa posición y luego se desplaza a zonas más profundas del centro del campo cuando el Real Madrid tiene la posesión del balón.

    A Diomandé no le queda más que armarse de paciencia y esperar su oportunidad, hasta que Mourinho recurra a la política de rotaciones en los próximos partidos.

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