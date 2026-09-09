La burla del Betis llegó en referencia a su último enfrentamiento con Kylian Mbappé, cuando el conjunto andaluz superó al Real Madrid por un gol a cero en la cuarta jornada de LaLiga, y la estrella del club merengue falló un penalti en los últimos minutos.

El duelo entre el Betis y el Lille fue un festival de goles, ya que Oyeda abrió el marcador para el equipo francés, antes de que Marc Bartra igualara el marcador y, después, Alex Sandro adelantara al Betis durante la primera mitad. Tras el descanso, Bartra volvió a marcar su segundo gol, antes de que Troy Parrott asegurara la victoria del equipo español por 3-2.

El conjunto andaluz se prepara para enfrentarse al Oporto en la segunda jornada de la Liga de Campeones, el 14 de octubre en el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla.

Lee también: Vídeo: la paradoja de Mbappé y su hermano en la noche de Champions, de la cima del brillo al hundimiento



