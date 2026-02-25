Getty Images Sport
Traducido por
El Benfica pierde el recurso contra la suspensión de Gianluca Prestianni para el partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Prestianni acusado de insultar racialmente a Vinicius
Prestianni fue visto cubriéndose la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinicius durante el partido de ida la semana pasada. El internacional brasileño alertó rápidamente al árbitro François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo, lo que provocó un retraso de diez minutos antes de que se reanudara el partido.
El Benfica ha respaldado a Prestianni, quien ha mantenido que Vinicius entendió mal lo que dijo, mientras que el entrenador José Mourinho afirmó después del partido que el club portugués no podía ser racista porque la leyenda del club Eusebio era negro. Sus comentarios fueron ampliamente criticados por figuras de todo el fútbol europeo.
El martes se informó de que la defensa de Prestianni se basaría en que utilizó lenguaje homófobo en lugar de insultos racistas, alegando que había sido provocado por Vinicius, quien aparentemente se burló de él por su estatura. Este tipo de lenguaje sigue estando incluido en las normas antidiscriminatorias de la UEFA y conlleva una suspensión considerable si se declara culpable a la persona.
- AFP
La UEFA desestima el recurso del Benfica
El Benfica apeló contra la suspensión provisional impuesta a Prestianni, pero la UEFA ha rechazado dicha apelación.
En un comunicado, el organismo rector afirma: «Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026.
El Sr. Gianluca Prestianni seguirá suspendido provisionalmente para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible».
El extremo argentino entrenó en el Bernabéu a pesar de la prohibición.
La decisión significa que Prestianni no participará en el partido de vuelta y aún está por ver si estará presente en el Bernabéu para el partido de vuelta.
El extremo había entrenado con el resto de sus compañeros en el estadio del Real Madrid antes del partido, aunque no participó en la victoria por 3-0 del Benfica sobre el AVS Futebol SAD el sábado.
Varios jugadores del Real Madrid salieron en defensa de Vinicius inmediatamente después del incidente, mientras que el entrenador Álvaro Arbeloa ha instado a la UEFA a enviar un mensaje contundente en la lucha contra el racismo.
«Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o mejor dicho, espero, que aprovechen esta oportunidad.
Como hemos dicho, como he dicho... jugar a un alto nivel, ofrecer un gran rendimiento. Hacer las cosas bien en el campo y ofrecer un gran rendimiento para poder ganar el partido. Eso es en lo que más nos centramos. Ahí es donde ponemos toda nuestra energía y esfuerzo. Y eso es lo que queremos ver mañana. El resto, obviamente, no es asunto nuestro. O, al menos, no nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Eso es cosa de la UEFA».
- Getty Images Sport
El gol de Vinicius marca la diferencia antes del partido de vuelta.
El supuesto racismo se produjo después de que Vinicius marcara el único gol del partido de ida con un magnífico disparo desde lejos. El jugador de 25 años será clave para las esperanzas del Real Madrid de conseguir la victoria global y pasar a octavos de final, sobre todo tras la baja de su compañero Kylian Mbappé, que se perderá el partido por una lesión de rodilla que sufrió en un entrenamiento.
Vinicius volvió a marcar el sábado, lo que significa que ahora suma cinco goles en sus últimos cuatro partidos, aunque su último esfuerzo fue en vano, ya que los blancos sucumbieron a una sorprendente derrota por 2-1 ante el Osasuna. Este resultado significa que vuelven a quedar por detrás del Barcelona en la lucha por el título de La Liga, con solo un punto de diferencia entre los dos rivales del Clásico tras 25 jornadas disputadas.
Si el Real Madrid se deshace del Benfica, se enfrentará al Manchester City o al Sporting CP en la siguiente ronda, y el sorteo para el resto de las eliminatorias tendrá lugar el viernes.
Anuncios