AFP
Traducido por
El Benfica defiende públicamente a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Vinicius Junior, que empañan el choque de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
El Benfica afirma que las pruebas de vídeo exculpan al centrocampista.
El partido se detuvo durante aproximadamente 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado intercambio con los aficionados del Benfica mientras celebraba su decisivo gol. Mientras los equipos se preparaban para que el Benfica volviera a tomar el centro del campo, Vinicius corrió hacia el árbitro y acusó al jugador del club portugués, Gianluca Prestianni, de utilizar un insulto racista.
En una medida que ha sorprendido al mundo del fútbol dada la gravedad de las acusaciones, el Benfica publicó un mensaje de apoyo en su cuenta oficial de X. El club compartió la negación previa de Prestianni y añadió una leyenda para dejar clara su postura, escribiendo: «Juntos, a tu lado».
No contento con un simple mensaje de apoyo, el Benfica redobló su apuesta publicando un vídeo que, según ellos, exculpa al centrocampista de 19 años de cualquier delito. El club intenta utilizar el vídeo para demostrar que los demás jugadores del Madrid estaban demasiado lejos para haber oído el insulto específico que han denunciado a los árbitros. El equipo portugués acompañó las imágenes con un pie de foto en el que se lee: «Como muestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron haber oído lo que afirman haber oído».
Se vio a Prestianni tapándose la boca con la camiseta durante el acalorado intercambio, lo que ha complicado la revisión de las imágenes de las cámaras por parte del equipo disciplinario de la UEFA. A pesar de la falta de pruebas claras de lectura de labios, los testimonios que salen del vestuario del Madrid siguen siendo coherentes y condenatorios, y pintan un panorama muy diferente de los acontecimientos que tuvieron lugar en el campo.
- AFP
Las estrellas del Real Madrid se unen en apoyo a Vinicius Junior
Mientras que el Benfica respalda a su jugador, en Madrid reina una atmósfera de absoluta certeza y furia. Varios jugadores clave del Real Madrid han salido al paso para corroborar la versión de los hechos de Vinicius Junior, afirmando que escucharon un insulto específico. Aurelien Tchouameni dijo que el jugador del Benfica llamó «mono» a Vinicius, un comentario que Kylian Mbappé también afirmó haber escuchado. Según se informa, el francés se enfureció por el incidente y se le vio gritarle al argentino: «Eres un jodido racista».
El incidente fue lo suficientemente grave como para activar el protocolo oficial de la UEFA contra el racismo, lo que provocó la suspensión temporal del partido, ya que Vinicius Junior intentó abandonar el campo en señal de protesta. Desde entonces, el brasileño ha recibido el apoyo total de sus compañeros de equipo y de los directivos del club, que exigen que el organismo rector tome las medidas más estrictas posibles.
Mourinho interviene al inicio de la investigación de la UEFA
Para añadir más leña al fuego, el entrenador del Benfica, José Mourinho, también se ha sumado a la polémica con una defensa que no ha contribuido precisamente a calmar los ánimos. El legendario técnico portugués ha respaldado la postura de su club y ha criticado la conducta del jugador del Real Madrid durante el partido. Mourinho defendió completamente a su club y cuestionó la celebración del gol del brasileño, aunque afirmó que no tomaba partido. Esta desviación ha sido criticada por aquellos que creen que la atención debe centrarse únicamente en las acusaciones de racismo.
Mourinho dijo: «Vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no voy a comentar nada al respecto. Le dije exactamente eso a [Vinícius]. Le dije que cuando marcas un gol así, solo tienes que celebrarlo y volver al campo. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra.
«Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, fue en el Benfica. Ellos [Vinicius y Gianluca Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero yo no creo en una cosa u otra. Quiero ser independiente».
Los comentarios de los fans desatan la polémica
Sin embargo, tras las declaraciones del Benfica, varios aficionados han compartido en las redes sociales fotos y vídeos en los que parece verse a Vinicius junto a Prestianni durante el polémico partido de la Liga de Campeones, mientras que sus compañeros del Madrid no se quedan atrás. Estas imágenes han reavivado el debate en Internet, con los aficionados divididos sobre lo que muestran y las implicaciones para la controversia en torno al partido.
El contenido compartido por los aficionados supone un desafío directo a la afirmación oficial del Benfica de que su joven centrocampista se encontraba alejado de las otras estrellas del Madrid en el momento del incidente. La aparente contradicción entre la versión de los hechos del club y las pruebas visuales aportadas por los aficionados ha añadido otra capa de tensión a una situación ya de por sí muy tensa, intensificando los debates en foros, plataformas de redes sociales y comunidades de aficionados al fútbol.
Anuncios