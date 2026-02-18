El Benfica defiende públicamente a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Vinicius Junior, que empañan el choque de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

El partido se detuvo durante aproximadamente 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado intercambio con los aficionados del Benfica mientras celebraba su decisivo gol. Mientras los equipos se preparaban para que el Benfica volviera a tomar el centro del campo, Vinicius corrió hacia el árbitro y acusó al jugador del club portugués, Gianluca Prestianni, de utilizar un insulto racista.

En una medida que ha sorprendido al mundo del fútbol dada la gravedad de las acusaciones, el Benfica publicó un mensaje de apoyo en su cuenta oficial de X. El club compartió la negación previa de Prestianni y añadió una leyenda para dejar clara su postura, escribiendo: «Juntos, a tu lado».

No contento con un simple mensaje de apoyo, el Benfica redobló su apuesta publicando un vídeo que, según ellos, exculpa al centrocampista de 19 años de cualquier delito. El club intenta utilizar el vídeo para demostrar que los demás jugadores del Madrid estaban demasiado lejos para haber oído el insulto específico que han denunciado a los árbitros. El equipo portugués acompañó las imágenes con un pie de foto en el que se lee: «Como muestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron haber oído lo que afirman haber oído».

Se vio a Prestianni tapándose la boca con la camiseta durante el acalorado intercambio, lo que ha complicado la revisión de las imágenes de las cámaras por parte del equipo disciplinario de la UEFA. A pesar de la falta de pruebas claras de lectura de labios, los testimonios que salen del vestuario del Madrid siguen siendo coherentes y condenatorios, y pintan un panorama muy diferente de los acontecimientos que tuvieron lugar en el campo.