Lennart Karl ha sido sin duda la estrella revelación de la temporada para el Bayern de Múnich, batiendo récords con sus seis goles en la Bundesliga y la Liga de Campeones hasta ahora esta temporada. El joven de 17 años no solo se ha ganado un lugar en los planes de Vincent Kompany, sino que también ha dominado los titulares con su prolífica capacidad goleadora y sus entrevistas sinceras y sin filtros. Sin embargo, parece que un miembro de la familia Karl podría no ser suficiente para los líderes de la Bundesliga.

Según nuevos informes de Sky Sport en Alemania y Bild, el Bayern está trabajando activamente para llevar al hermano menor de Lennart, Vincent, al Bayern Campus. Los gigantes bávaros están interesados en asegurar los servicios del joven, que actualmente se está formando en la academia juvenil del Eintracht Frankfurt.

Vincent está actualmente en la lista del equipo sub-13 en la academia de Frankfurt y es considerado por los cazatalentos como un "talento superior" por derecho propio. La posibilidad de asegurar un segundo hermano altamente valorado ha atraído a la jerarquía del Bayern, que busca capitalizar el impulso actual que rodea el nombre de la familia.