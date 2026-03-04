El Bayern de Múnich planea fichar a Victor Osimhen ante la incertidumbre sobre el contrato de Harry Kane

En el panorama futbolístico actual, en el que los delanteros tradicionales son una rareza, Osimhen sigue siendo una de las pocas fuentes garantizadas de goles. Su capacidad para marcar en el último tercio del campo con una regularidad metronómica durante los últimos siete años lo ha convertido en un activo único. La «seria» reflexión del Bayern sobre este posible traspaso indica un cambio de estrategia, ya que buscan mantener su dominio nacional y europeo. Queda por ver si el Galatasaray podrá resistir una oferta formal, pero la narrativa de la próxima ventana de fichajes ya se está escribiendo con Osimhen como protagonista absoluto del drama.