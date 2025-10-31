El Bayern de Múnich está listo para competir con los clubes de la Premier League en la carrera por fichar al lateral derecho adolescente que brilla en el Feyenoord
Los jefes de transferencias del Bayern 'trabajan en el asunto'
El joven de 19 años se ha convertido en un defensor joven muy codiciado, y sus actuaciones han despertado un firme interés por parte de los gigantes bávaros, que buscan fortalecer sus opciones en el lateral.
Sin embargo, el Bayern no está solo, ya que los campeones alemanes supuestamente enfrentan una gran batalla de transferencias con varios clubes de la Premier League, cuyos nombres no han sido revelados y que también están siguiendo al internacional sub-21 holandés.
Sky Sport informa que el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y el director deportivo Christoph Freund están "trabajando personalmente en este asunto". Se entiende que Read es "uno de los candidatos preferidos" para reforzar la posición de lateral derecho en el equipo de Vincent Kompany.
Se informa que ya se han llevado a cabo las conversaciones iniciales entre el club y el entorno del jugador. El informe señala que "este interés es halagador para el jugador – y el propio Read es consciente de ello".
A pesar del contacto inicial, asegurar un acuerdo se describe como un "emprendimiento muy complicado" debido a la intensa competencia de Inglaterra y la fuerte posición negociadora del Feyenoord.
- Imago
Por qué Read es uno de los adolescentes más buscados de Europa
Read, que solo cumplió 19 años en junio, ha experimentado un ascenso meteórico desde que irrumpió en el primer equipo del Feyenoord. Fue promovido del equipo U18 del club en enero de 2023 y se convirtió en un jugador habitual del primer equipo durante la campaña 2024-25.
Esa temporada de debut lo vio acumular dos goles y siete asistencias en la Eredivisie, y también fue destacado por un "sólido desempeño" durante la sorprendente victoria de Feyenoord en el play-off de eliminación directa de la Liga de Campeones contra el AC Milan.
Read, cuyo estilo de juego se describe como el de un "excelente portador de balón" y "pasador progresivo", ha continuado esa forma en la actual temporada 2025-26. En nueve apariciones en la Eredivisie, ya ha dado dos asistencias y también anotó en la reciente victoria de Feyenoord en la Europa League contra el Panathinaikos.
Feyenoord en una posición negociadora fuerte
Complicando las cosas para el Bayern y sus rivales de la Premier League está la situación contractual de Read. El prodigio holandés solo firmó una nueva extensión de contrato a largo plazo en abril de 2025, comprometiéndose con el club de Róterdam hasta el 30 de junio de 2029.
Este acuerdo a largo plazo le da al Feyenoord una ventaja significativa en cualquier negociación. Con múltiples clubes importantes interesados, el equipo de la Eredivisie está en posición de exigir una tarifa muy por encima de su actual valoración de mercado, probablemente desencadenando una guerra de ofertas por sus servicios.
El interés del Bayern en un lateral derecho especialista se produce a pesar del excelente estado de forma de Konrad Laimer, quien ha sido transformado bajo Kompany. El austriaco, tradicionalmente un mediocampista central, se ha convertido en "indiscutible" para el Bayern esta temporada, mostrando versatilidad tanto en el lateral derecho como izquierdo en medio de una crisis de lesiones defensivas.
El reciente estado de forma de Laimer fue destacado por un notable triplete de asistencias en la victoria de la Liga de Campeones por 4-0 contra el Club Brujas. Según informes, el Bayern ahora busca recompensarlo con una extensión de contrato más allá de su acuerdo actual, que expira en 2027.
Más allá de Laimer, Sacha Boey ha estado "ganando confianza" con sus recientes actuaciones, mientras que Josip Stanisic, quien también puede cubrir el puesto, regresó recientemente de una lesión en la victoria por 4-1 en la DFB-Pokal contra el Colonia. El movimiento por Read sugiere que la jerarquía del Bayern está enfocada en un especialista a largo plazo y con alto potencial para la posición.
Parte de una amplia renovación del equipo del Bayern
La búsqueda de Read no se está realizando de manera aislada. El informe de Sky detalla que Eberl y Freund están evaluando múltiples posiciones como parte de una estrategia más amplia del equipo.
En la defensa central, se entiende que el Bayern tiene entre sus candidatos preferidos a Marc Guehi del Crystal Palace y Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund.
Más arriba en el campo, el club busca fortalecer su ataque. Se informa que la joven estrella de Colonia, Said El-Mala, está en la lista para la posición de extremo izquierdo. En la búsqueda de un suplente para el delantero estrella Harry Kane, Fisnik Asllani del Hoffenheim se considera una posibilidad, aunque esa decisión podría depender de si el Bayern opta por hacer permanente el préstamo de Nicolas Jackson del Chelsea.
Finalmente, también es posible que haya movimiento en el centro del campo, con el club potencialmente entrando al mercado por un nuevo jugador si no se extiende el contrato de Leon Goretzka.
- Getty Images
¿Qué sigue para la estrella del Feyenoord?
Con el interés de Bayern ahora público, las actuaciones de Read para Feyenoord estarán bajo un escrutinio aún mayor. Será una figura clave para el equipo holandés mientras continúan sus campañas en la Eredivisie y la Europa League.
Para Bayern, el club debe decidir con qué agresividad perseguir al joven de 19 años, sabiendo que probablemente se verán envueltos en una costosa batalla con los clubes de la Premier League, llenos de dinero. Las conversaciones iniciales señalan una clara intención de Eberl y Freund, pero la naturaleza "muy complicada" del acuerdo significa que las negociaciones podrían prolongarse, posicionando probablemente esto como un movimiento prioritario para el verano de 2026 en lugar de la próxima ventana de enero.