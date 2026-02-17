¡El Bayern de Múnich declara la guerra a los agentes! Uli Hoeness critica las «indignantes» negociaciones con representantes excesivamente remunerados tras la saga del contrato de Dayot Upamecano

El gigante bávaro finalmente ha asegurado el futuro a largo plazo de Upamecano, pero la ardua naturaleza de las negociaciones ha dejado un sabor amargo en la boca de la jerarquía del club. Hoeness ha revelado que el club está dispuesto a tomar medidas drásticas contra los agentes que intenten chantajear al club o inflar los precios artificialmente.

Insiste en que el Bayern dirá cada vez más «no» a las demandas exorbitantes e incluso está considerando incluir a ciertos asesores en una lista negra. También ha advertido a los jugadores que no pueden esconderse detrás de sus agentes, insistiendo en que deben asumir cierta responsabilidad por sus demandas excesivas.

«Se le puede decir al jugador: "Si tu agente sigue negociando de forma tan escandalosa, ya no discutiremos tu futuro con nosotros". Hay que llegar a ese extremo», declaró a Bild.

«También podríamos incluir a uno o dos agentes, si se comportan de forma desleal, en una lista y decirles que ya no ficharemos a los jugadores que representan. Ese sería el siguiente paso».