Tras haberse formado como jugador en las categorías inferiores del Bayern, Eberl subrayó su compromiso de seguir impulsando la trayectoria ascendente del club.

Al hablar sobre su renovación de contrato, Eberl afirmó: "El Bayern ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón desde mi etapa en las categorías inferiores. Por eso, al igual que mis compañeros en la junta directiva, quiero seguir por el camino que hemos emprendido y, en interés de toda la familia del Bayern, continuar haciendo todo lo que pueda para lograr éxitos deportivos. La confianza que me ha mostrado el consejo de supervisión es una valiosa muestra de respaldo, y algo que me alegra enormemente".

Dreesen también dio la bienvenida al nuevo acuerdo y añadió: "Antes que nada, me gustaría dar las gracias al consejo de supervisión por su confianza. Estoy encantado de seguir con mi trabajo en el Bayern con energía y pasión. Como junta directiva, junto con nuestro personal, socios y aficionados, pretendemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el Bayern siga siendo el club de referencia del que todos nos sentimos tan orgullosos. Eso es lo que nos impulsa, y todavía nos queda mucho por conseguir".