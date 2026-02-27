¡El Barcelona toma una decisión sobre Marcus Rashford! El club de LaLiga finalmente se pronuncia sobre el fichaje del jugador cedido por el Manchester United

Rashford ha brillado bajo las órdenes de Hansi Flick esta temporada, tras marcar cuatro goles y dar seis asistencias para el gigante español, mientras el Barcelona busca defender su título de La Liga. Sin embargo, el Blaugrana se había estado planteando si mantener a Rashford más allá de su periodo de cesión, que expira el 30 de junio.

La publicación española Mundo Deportivo informa ahora de que el Barcelona está dispuesto a hacer permanente el fichaje de Rashford y a pagar 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas) para retener los servicios del delantero. La cantidad se pagaría en tres plazos anuales de 10 millones de euros, mientras que las condiciones personales no supondrían un problema para el jugador de 28 años.

El Barcelona aún no ha recibido la aprobación definitiva para el traspaso, y hay dudas sobre la duración del contrato que se ofrecería a Rashford y sobre si su salario se ajustaría a la normativa financiera de La Liga. Sin embargo, parece que hay voluntad de cerrar el acuerdo, ya que Rashford está contento en Barcelona y el club está satisfecho con el impacto del jugador en España.