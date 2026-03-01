El Barcelona sufre un duro golpe por las lesiones antes del crucial partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid

El club emitió un comunicado médico oficial el domingo por la tarde en el que se detallaban los graves detalles de la lesión. Según el informe, el exjugador del Bayern de Múnich sufrió un fuerte golpe durante el choque con el Submarino Amarillo, lo que le provocó una fractura ósea. El diagnóstico le descarta definitivamente para el partido de esta semana y, posiblemente, para otros encuentros, dependiendo de la rapidez de su recuperación y de la necesidad de medidas de protección.

El club declaró: «El jugador del primer equipo Robert Lewandowski sufrió un traumatismo en el partido de ayer contra el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador no podrá disputar el partido del martes contra el Atlético de Madrid».