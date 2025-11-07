El Barcelona 'sabe perfectamente' dónde están las debilidades, y Deco descarta preocupaciones 'irrelevantes' sobre el estilo de Hansi Flick tras el desliz ante el Club Brujas

El equipo de Flick remontó en dos ocasiones antes de que finalmente necesitara un gol en propia puerta de Christos Tzolis en el minuto 77 para salvar un punto en Bélgica. El resultado ha intensificado el escrutinio sobre el sistema de posesión y alto riesgo de Flick, que ha producido 12 goles pero también ha encajado siete en cuatro partidos de la Champions League.

El partido en el Estadio Jan Breydel encapsuló perfectamente las luchas actuales del Barcelona. Los catalanes dominaron el balón, con un 77% de posesión y registrando 23 tiros, pero fueron repetidamente desbordados en el contraataque.

El Club Brujas, en contraste, fue implacablemente eficiente, anotando tres veces con solo 11 tiros en total, seis de los cuales fueron a puerta.

El Barcelona se encontró por detrás en el marcador después de solo seis minutos con un gol de Nicolo Tresoldi antes de que Ferran Torres empatara. Carlos Forbs volvió a poner a los locales por delante, y tras el empate de Lamine Yamal en el minuto 61, Forbs volvió a anotar apenas dos minutos después para hacer el 3-2.

A pesar de que Flick había afirmado anteriormente que no comprometería su estilo agresivo, las lagunas defensivas recurrentes han suscitado dudas sobre la idoneidad del equipo para el sistema.