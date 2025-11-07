Getty Images Sport
El Barcelona 'sabe perfectamente' dónde están las debilidades, y Deco descarta preocupaciones 'irrelevantes' sobre el estilo de Hansi Flick tras el desliz ante el Club Brujas
Las debilidades defensivas del Barcelona expuestas en un caótico empate contra el Brujas
El equipo de Flick remontó en dos ocasiones antes de que finalmente necesitara un gol en propia puerta de Christos Tzolis en el minuto 77 para salvar un punto en Bélgica. El resultado ha intensificado el escrutinio sobre el sistema de posesión y alto riesgo de Flick, que ha producido 12 goles pero también ha encajado siete en cuatro partidos de la Champions League.
El partido en el Estadio Jan Breydel encapsuló perfectamente las luchas actuales del Barcelona. Los catalanes dominaron el balón, con un 77% de posesión y registrando 23 tiros, pero fueron repetidamente desbordados en el contraataque.
El Club Brujas, en contraste, fue implacablemente eficiente, anotando tres veces con solo 11 tiros en total, seis de los cuales fueron a puerta.
El Barcelona se encontró por detrás en el marcador después de solo seis minutos con un gol de Nicolo Tresoldi antes de que Ferran Torres empatara. Carlos Forbs volvió a poner a los locales por delante, y tras el empate de Lamine Yamal en el minuto 61, Forbs volvió a anotar apenas dos minutos después para hacer el 3-2.
A pesar de que Flick había afirmado anteriormente que no comprometería su estilo agresivo, las lagunas defensivas recurrentes han suscitado dudas sobre la idoneidad del equipo para el sistema.
- Getty
Deco insiste en que 'la discusión sobre el estilo es irrelevante'
Hablando con los medios del club durante una sesión de entrenamiento abierta en el Camp Nou, Deco dejó claro que la jerarquía del club no está entrando en pánico y es consciente de los problemas.
Cuando se le preguntó sobre el estilo de Flick y las vulnerabilidades defensivas del equipo, el director deportivo cerró el debate.
"El tema de discutir el estilo es irrelevante," dijo Deco. "Ya sabemos perfectamente bien dónde podemos mejorar y las dificultades que enfrentamos.
"La temporada pasada también pasamos por algunos momentos difíciles y pudimos superarlos. Recuperando a los jugadores y retomando nuestra forma, manteniéndonos unidos y trabajando duro... Eso es lo que tenemos que hacer.
"Lo hicimos la temporada pasada y vamos a hacer lo mismo esta temporada. Nada puede cambiar las cosas excepto el trabajo duro y la dedicación."
La nueva generación de La Masia aún no ha jugado en el 'espectacular' Camp Nou
Los comentarios de Deco se hicieron mientras el equipo entrenaba en el Camp Nou, aún en proceso de renovación, un movimiento diseñado para familiarizar a las nuevas caras del equipo con su futuro hogar.
El director señaló el progreso "espectacular" del estadio y la anticipación del equipo por regresar de su hogar temporal en Montjuic.
"Todos los que estamos en el club y seguimos en Montjuic extrañamos estar aquí," dijo Deco. "Antes era un estadio magnífico, y ahora lo es aún más. Hay recuerdos, por supuesto, pero lo más importante es que podamos regresar lo antes posible. Es diferente jugar aquí; los jugadores sienten lo mismo."
También destacó una estadística notable: que ocho miembros del equipo actual, muchos de ellos surgidos en el club, nunca han jugado un partido oficial en el Camp Nou debido a los dos años y medio de renovación.
"Esto es una señal de que las cosas se han hecho bien, de que hay jugadores surgidos del club, de La Masia, y esto es importante y una buena señal porque en los últimos dos años y medio que hemos estado fuera, hemos podido desarrollar jugadores importantes de La Masia," dijo. "De eso se trata el Barça; el presidente estaba buscando este proyecto."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue? La precaria posición del Barcelona en la Champions League
El empate 3-3 en Bélgica deja al Barcelona en el puesto 11 en la nueva clasificación de la fase de liga de la Liga de Campeones. Con un récord de dos victorias, un empate y una derrota, mantienen una posición sólida para clasificar a la ronda de play-off (puestos 9-16).
Sin embargo, el resultado pone una presión significativa en sus últimos cuatro partidos de la fase de liga si esperan asegurar un puesto entre los ocho primeros, lo que garantiza la entrada directa a los últimos 16.
Flick y Deco serán muy conscientes de que conceder siete goles en cuatro partidos europeos no es una tasa sostenible para un equipo con ambiciones de competir por el trofeo. La prioridad inmediata será encontrar un equilibrio defensivo en La Liga antes de su próxima prueba europea, sin sacrificar los principios atacantes que Flick está decidido a mantener.
Anuncios