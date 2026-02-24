Getty Images
El Barcelona recibió una oferta de traspaso de 250 millones de euros por Lamine Yamal del PSG, confirma Joan Laporta
El Barça recibe una oferta récord mundial
Tras irrumpir con fuerza en el equipo catalán durante la temporada 2023-24, Yamal se convirtió en una prioridad para el PSG en el verano de 2024. Con el gigante francés aún convulsionado por la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, el club estaba desesperado por fichar a un refuerzo ofensivo de renombre y se fijó en el joven, a pesar de su corta edad (17 años). Su magistral actuación durante la victoriosa campaña de España en la Eurocopa 2024 no hizo más que intensificar el interés de los parisinos, que culminó en una asombrosa oferta de 250 millones de euros que la directiva del Barcelona acabó rechazando.
La oferta habría superado el actual récord mundial de 222 millones de euros que el PSG pagó por Neymar en 2017, pero la jerarquía blaugrana se mantuvo firme a pesar de sus bien documentadas dificultades financieras. Reflexionando sobre la decisión, Laporta admitió que muchos externos cuestionaron la lógica del club al rechazar una suma tan monumental.
Riesgo financiero frente a recompensa deportiva
«Cuando el PSG nos ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal y lo rechazamos, él tenía 17 años; algunos pensaron que estábamos locos», comentó Laporta según informa Jijantes.
Decidir rechazar 250 millones de euros por un adolescente fue una apuesta arriesgada para un club que ha pasado gran parte de los últimos cinco años navegando por un puente de incertidumbre económica. Una venta de tal magnitud habría eliminado efectivamente una parte significativa de la deuda del club y le habría proporcionado una flexibilidad inmediata en el mercado de fichajes. Sin embargo, Laporta y su equipo consideraban a Yamal un activo «intocable», ya que creían que su valor deportivo a largo plazo y su atractivo comercial superaban con creces incluso una inyección de dinero sin precedentes.
La trayectoria del joven de 18 años ha justificado sin duda la «locura» del club. Desde que se rechazó la oferta, Yamal se ha convertido en un icono mundial, y la leyenda del club Andrés Iniesta incluso ha respaldado al joven para que consiga el Balón de Oro en un futuro próximo. El adolescente se ha convertido en el rostro de la era post-Messi en el Camp Nou, demostrando que algunos talentos son simplemente demasiado valiosos como para ponerles un precio, independientemente del saldo bancario.
Mantener el núcleo de La Masía
La revelación subraya el compromiso del Barcelona de construir su futuro en torno a lo mejor de La Masia. Yamal, que desempeñó un papel protagonista en el triunfo de España en la Eurocopa 2024, se ha consolidado desde entonces como uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial. Su ascenso fue uno de los pocos aspectos positivos de la última temporada de Xavi al frente del equipo, y bajo la dirección de Hansi Flick, ha ayudado al club a volver a la cima del fútbol español, consiguiendo el triplete nacional la temporada pasada y quedando subcampeón en la clasificación del Balón de Oro 2025.
El exmiembro de la junta directiva Joan Soler destacó aún más esta política de retención, señalando que Yamal no era la única estrella de la cantera en el punto de mira de los grandes clubes europeos. Soler, según informó SPORT, confirmó que este verano hubo una oferta muy importante por Fermín por parte del Chelsea, pero que el club no tenía intención de venderlo. Según sus propias palabras: «Este verano hubo una oferta muy importante del Chelsea por Fermín, pero el jugador no quería marcharse y nosotros no queríamos venderlo. El Barça no debe ser un club vendedor, tenemos que retener a nuestros jugadores de la cantera. También tuvimos una oferta de 250 millones de euros por Lamine [Yamal] en los últimos años. Llegó a través de agentes, y ese acuerdo también se frustró».
En busca de una remontada histórica
El Barcelona está dejando claro que ya no se dejará intimidar en el mercado de fichajes, manteniéndose firme incluso cuando los gigantes financiados por el Estado le ofrecen cheques de nueve cifras. Esta fortaleza institucional se pondrá a prueba en el campo esta semana. El Blaugrana recibirá al Villarreal en La Liga este sábado, un partido crucial que sirve de preludio a una tarea monumental: intentar una remontada histórica en la Copa del Rey. El equipo afronta el partido de vuelta de las semifinales el 3 de marzo con la necesidad de remontar un abrumador 4-0 en el marcador global contra el Atlético de Madrid para mantener vivos sus sueños de copa.
