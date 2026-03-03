El Barcelona recibe un enorme aumento en su límite salarial, pero sigue muy por detrás del presupuesto del Real Madrid tras revelarse los nuevos límites salariales de La Liga

Las cifras actualizadas suponen un soplo de aire fresco para el Barcelona, que ha visto cómo su límite pasaba de 351 millones de euros en septiembre a 432,8 millones en marzo. Este aumento de 81,5 millones se atribuye en gran medida al regreso del club al Camp Nou, lo que ha generado importantes fuentes de ingresos. Este avance sugiere que el Barça está volviendo gradualmente a la normalidad financiera tras años de severas restricciones e incertidumbre económica.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia optimista, el club sigue en una situación de exceso, lo que significa que su masa salarial real, estimada en más de 500 millones de euros, sigue superando el límite establecido por la liga. En consecuencia, el Blaugrana debe seguir operando bajo normas de transferencia restrictivas, como las cláusulas de reinversión del 50 % o del 60 %, hasta que pueda salvar por completo la brecha entre sus ingresos y sus gastos. La reapertura total de su estadio sigue siendo el último hito necesario para escapar de estas persistentes ataduras financieras.