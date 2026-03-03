AFP
El Barcelona recibe un enorme aumento en su límite salarial, pero sigue muy por detrás del presupuesto del Real Madrid tras revelarse los nuevos límites salariales de La Liga
El Real Madrid mantiene su dominio financiero en La Liga
Según las últimas cifras publicadas por La Liga, el Madrid sigue siendo el líder indiscutible en capacidad de gasto. El club mantiene un enorme límite salarial de 761 millones de euros, una cifra que se ha mantenido estable desde el inicio de la temporada. Este inmenso poder financiero permite al club de la capital moverse con una libertad sin igual en el mercado de fichajes, lo que le garantiza poder mantener una de las plantillas más caras y competitivas del fútbol mundial.
Barcelona muestra signos de una recuperación financiera constante.
Las cifras actualizadas suponen un soplo de aire fresco para el Barcelona, que ha visto cómo su límite pasaba de 351 millones de euros en septiembre a 432,8 millones en marzo. Este aumento de 81,5 millones se atribuye en gran medida al regreso del club al Camp Nou, lo que ha generado importantes fuentes de ingresos. Este avance sugiere que el Barça está volviendo gradualmente a la normalidad financiera tras años de severas restricciones e incertidumbre económica.
Sin embargo, a pesar de esta tendencia optimista, el club sigue en una situación de exceso, lo que significa que su masa salarial real, estimada en más de 500 millones de euros, sigue superando el límite establecido por la liga. En consecuencia, el Blaugrana debe seguir operando bajo normas de transferencia restrictivas, como las cláusulas de reinversión del 50 % o del 60 %, hasta que pueda salvar por completo la brecha entre sus ingresos y sus gastos. La reapertura total de su estadio sigue siendo el último hito necesario para escapar de estas persistentes ataduras financieras.
Los clubes de primera división registran un aumento del gasto colectivo
Once clubes, entre ellos el Athletic Club, el Valencia y el Girona, han conseguido elevar sus límites salariales, lo que refleja una tendencia general al alza en la economía de la liga. Este crecimiento colectivo indica que los clubes españoles están encontrando formas de optimizar sus derechos comerciales y los ingresos por jornada a pesar del difícil clima económico mundial.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid se mantiene firme en el tercer puesto con un límite de 336 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 10 millones. Este incremento para los rojiblancos se produce tras un mercado de fichajes invernal muy activo, en el que destaca la llegada del mediático Ademola Lookman. Por el contrario, otros clubes históricos como el Sevilla siguen pasando apuros, con un límite que se queda en solo 22 millones de euros, lo que ilustra una liga de dos velocidades en la que la brecha financiera entre la élite y el resto sigue aumentando.
Comprender el funcionamiento del tope salarial
El límite de gasto de plantilla representa la cantidad máxima que un club puede gastar en su plantilla «registrable», incluyendo jugadores, entrenadores principales y personal de preparación física. Esta cifra se calcula restando los gastos estructurales y los reembolsos de deuda de los ingresos totales del club, que provienen de los derechos televisivos, el marketing y la venta de entradas. Sigue estando sujeta a la estricta supervisión y aprobación final del Órgano de Validación interno de La Liga.
Si un club termina la temporada con un déficit de gasto, se enfrenta a restricciones inmediatas para inscribir nuevos jugadores o renovar los contratos existentes. El control económico de la liga está diseñado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del fútbol español, evitando que los clubes gasten dinero que no tienen. Aunque este sistema ha sido criticado por ser demasiado rígido, ha evitado eficazmente el tipo de insolvencia financiera que anteriormente amenazaba a muchas instituciones históricas de la primera y segunda división española.
