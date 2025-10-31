El Barcelona realizará una prueba en el Camp Nou con aficionados antes del nuevo objetivo para la reapertura oficial

Este evento de prueba se produce después de un año tumultuoso de contratiempos para el proyecto Espai Barca, que ha estado plagado de retrasos interminables y controversias.

El plan original, declarado por el presidente Joan Laporta, era que el equipo regresara a un Camp Nou parcialmente abierto para el 125 aniversario del club en noviembre de 2024. Ese plazo se perdió por casi un año completo, con el proyecto supuestamente 317 días retrasado a mediados de octubre de 2025.

Los retrasos del proyecto han sido escrutados junto a un "informe bomba" sobre la selección de la empresa constructora turca, Limak.

Según el informe, los propios expertos técnicos del Barcelona calificaron la oferta de Limak de €960 millones como la peor opción, puntuándola por debajo de 50 sobre 100. Se situó en último lugar detrás de las ofertas rivales de Ferrovial y FCC, con expertos internos citando preocupaciones sobre la capacidad de Limak para justificar su cronograma de construcción y su demanda de €200 millones en financiamiento inicial, en comparación con solo €12 millones de los competidores.

La gerencia del club, liderada por el director de Espai Barça, Joan Sentelles, supuestamente anuló este informe técnico "no vinculante". La decisión aparentemente causó un conflicto interno significativo, lo que llevó a la renuncia del director de la junta, Jordi Llaurado, quien sintió que el proceso "carecía de transparencia".

La razón principal para seleccionar a Limak, a pesar de la crítica revisión interna, fue el "cronograma agresivo" de la firma. Limak fue el único postor que garantizó un regreso al Camp Nou para el plazo de noviembre de 2024, una fecha que los competidores supuestamente describieron al club como "imposible".

Con ese plazo "imposible" ahora pasado, el club supuestamente no está aplicando penalidades financieras contractuales por los retrasos. Los funcionarios han atribuido los contratiempos a factores externos como la escasez de materiales, a pesar de una cláusula de contrato que indica que "cualquier retraso debido a una falta o retraso en el suministro de materiales" es responsabilidad del contratista.