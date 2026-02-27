(C)Getty Images
El Barcelona podría tomar una decisión sorprendente sobre el traspaso de Marcus Rashford, ya que el futuro del jugador cedido por el Manchester United da un nuevo giro
El Barcelona prepara maniobras estratégicas en el mercado de fichajes.
A pesar de la impresionante forma de Rashford en el Camp Nou, la delicada situación financiera del club significa que incluso sus mejores jugadores no son inmunes a las maniobras estratégicas del mercado de fichajes. Según el respetado experto en La Liga Guillem Balague, el Barcelona consideró inicialmente el acuerdo de cesión con opción de compra como una oportunidad de bajo riesgo con un alto potencial de beneficio.
Aunque Rashford ha acallado a sus críticos con su excelente rendimiento en España, sigue existiendo la posibilidad de que el Barça compre al jugador de 28 años por los 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas) acordados, para volver a ponerlo inmediatamente en el mercado. Esta estrategia de «reventa» permitiría al Blaugrana aprovechar el alto valor de mercado de los jugadores ingleses de la Premier League, lo que podría reportarle importantes beneficios.
Se revela la estrategia de alto riesgo
La complejidad del acuerdo ha sorprendido a los directivos del United, sobre todo porque, según se informa, el Barcelona ha intentado rebajar aún más el precio de compra. Esto sugiere que, aunque el Barça admira al jugador, su saldo bancario sigue dictando sus movimientos en el mercado.
Balague explicó el enfoque cauteloso inicial del club y la evolución de la situación, declarando al Manchester Evening News: «Era un préstamo porque no podían pagarlo, pero por 30 millones de libras pensaban que, si hacía lo que se esperaba de él, lo pagarían. Esperaban que la situación financiera no les obligara a negociar eso».
El gigante español ha estado buscando activamente en el mercado posibles compradores por si decidieran venderlo inmediatamente. Balague reveló además que Deco habló con gente del Aston Villa y del United, y que se sorprendieron de que los Red Devils lo dejaran marchar y de que el precio fuera solo de 30 millones de libras a los 27 años. Así que vieron que era una oportunidad en el mercado. Este diálogo entre bastidores indica que el club catalán lleva tiempo haciendo sus averiguaciones sobre una posible reventa, manteniendo informados a sus rivales nacionales.
La decisión final se avecina.
A pesar de la tentación de obtener un beneficio rápido, el rendimiento real de Rashford podría haberlo convertido en un jugador demasiado valioso como para perderlo. Se ha convertido en una pieza clave del ataque del Barcelona y, según se informa, el propio jugador se ha adaptado bien a su nuevo entorno. Balague señaló las dos opciones que tenía la directiva: «Había dos posibilidades: si les gustaba y rendía bien, lo compraban. Pero podían comprarlo de todos modos y venderlo en la Premier League, porque es obvio que allí tiene un gran mercado. Pero su idea siempre fue quedarse. El club no había decidido hasta hace poco qué hacer».
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la postura en Cataluña parece inclinarse hacia la permanencia del delantero, aunque siguen esperando conseguir un mejor acuerdo con el United. Balague concluyó resumiendo la situación actual: «Ahora quieren quedarse con él. Quieren bajar los 26 millones de libras (30 millones de euros), pero el Manchester United no aceptará eso. Además, en los próximos años, quieren ofrecer menos salario a Rashford». Con el United firme en el precio y el Barcelona buscando recortar su masa salarial, la saga del inglés está lejos de llegar a su capítulo final.
El interés por la Premier League sigue siendo alto.
El cambio de rumbo de Rashford no comenzó en España, sino durante una productiva etapa temporal en Villa Park bajo la dirección de Unai Emery. Tras haber tenido dificultades para encontrar su ritmo con Rubén Amorim en Old Trafford, el delantero encontró una nueva oportunidad en Birmingham, donde desempeñó un papel fundamental en las hazañas europeas del Villa. Aunque los Villanos no ejercieron su opción de compra de 40 millones de libras en ese momento, el panorama ha cambiado. Ahora que Rashford está demostrando que puede rendir al máximo nivel en La Liga, su regreso a la primera división inglesa por un precio similar podría suponer una ganga para varios clubes importantes.
La presión financiera sobre el Barcelona sigue siendo el principal motor de estas sorprendentes discusiones. Con los costes continuos de la renovación del Camp Nou pesando mucho en las cuentas del club, cada euro cuenta. Los expertos sugieren que su poder adquisitivo total este verano se verá muy influido por su éxito en la competición europea. En consecuencia, la oportunidad de fichar a un talento de talla mundial por un precio de ganga y venderlo por un precio superior a Inglaterra es una perspectiva casi irresistible para un club que navega por aguas económicas tan precarias.
