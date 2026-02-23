AFP
El Barcelona obtiene la aprobación de la FIFA para completar el fichaje del delantero de la selección inglesa sub-17
El Barça se hizo con Tavares.
Tras semanas de intensas negociaciones y retrasos administrativos, el Barcelona finalmente ha obtenido la luz verde necesaria de la FIFA para tramitar el traspaso del extremo inglés sub-17 y del Norwich Tavares, según Mundo Deportivo. Con la aprobación por escrito del organismo rector, el jugador de 16 años ya ha llegado a Barcelona para someterse a su reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.
Esto supone una importante victoria para el departamento de fichajes del club, que llevaba varios meses siguiendo la trayectoria del joven con el objetivo de reforzar sus filas juveniles con talentos internacionales de élite. Tavares se convertirá en el último joven en incorporarse al club tras un mercado de invierno en el que llegaron Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein y Patricio Pacifico.
Un fenómeno físico con ventaja europea
Tavares llega a España con una reputación en auge como uno de los prospectos más emocionantes de su grupo de edad. El extremo, internacional juvenil con Inglaterra, también tiene pasaporte portugués, un detalle crucial que le permitió eludir las regulaciones de traspasos posteriores al Brexit y fichar por un club de la Unión Europea antes de cumplir los 18 años. Esta doble nacionalidad fue la clave que abrió la puerta al Barça para adelantarse a sus rivales y hacerse con su fichaje antes de que pudiera aumentar aún más su valor de mercado en la Championship.
A pesar de su corta edad, el joven del Norwich es conocido por poseer un perfil físico muy superior al de su edad. Este desarrollo avanzado le permitió pasar sin problemas a entornos de entrenamiento de nivel senior y competir eficazmente contra jugadores dos o tres años mayores que él en el sistema juvenil inglés.
Integración en el proceso de La Masía
La hoja de ruta para el desarrollo de Tavares en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ya está claramente definida. El plan inicial es que el joven refuerce el equipo Juvenil A bajo la dirección de Pol Planas, donde se espera que se adapte a las exigencias técnicas del «ADN del Barça». Sin embargo, dada su preparación física y su gran potencial, el club espera que cause una rápida impresión y dé el salto al nivel profesional de la estructura de la academia.
Los responsables del Barcelona prevén una promoción gradual pero constante para el extremo, con el objetivo final de verlo integrarse en el Barça Atlético, dirigido por el icono del club Juliano Belletti. Al colocarlo en el entorno del equipo reserva, el cuerpo técnico cree que Tavares se beneficiará de la alta intensidad de la competición de las ligas inferiores españolas, preparándolo para un posible salto futuro al primer equipo de Hansi Flick si su trayectoria ascendente continúa como se espera.
Ganar la carrera hacia un futuro brillante
El rápido progreso de Tavares no pasó desapercibido para los ojeadores de toda Europa, y varios clubes importantes de Inglaterra y del extranjero siguieron de cerca su situación en el Norwich. Sin embargo, el enfoque proactivo del Barcelona y su capacidad para venderle un camino claro a través de La Masía resultaron decisivos. El club actuó con rapidez para asegurar su futuro, asegurándose de no perder a un talento que siempre ha destacado por su velocidad explosiva y su franqueza en el último tercio del campo.
La resolución satisfactoria de la saga Tavares permite al club centrarse en el futuro mientras sigue buscando la próxima generación de estrellas. Con la documentación de la FIFA finalmente presentada y los exámenes médicos realizados, el internacional sub-17 de Inglaterra está listo para convertirse en la última incorporación de alto perfil a un sistema juvenil que sigue siendo la envidia del mundo del fútbol. Los aficionados del Barcelona estarán ansiosos por ver cómo se adapta el potente extremo a las complejidades de la vida en la fábrica de talentos más famosa de La Liga.
