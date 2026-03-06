Goal.com
CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Barcelona inicia las negociaciones para renovar el contrato del veterano defensa con una oferta de dos años

El Barcelona ha iniciado oficialmente las negociaciones para prolongar la estancia de Andreas Christensen en el Camp Nou. El internacional danés termina contrato este verano y el club está deseando asegurar su futuro a pesar de las continuas lesiones que le preocupan.

  • El Blaugrana se mueve para fichar al defensa danés

    El Barcelona ha iniciado formalmente las negociaciones con Christensen para renovar su contrato. El jugador, de 29 años, fichó por el club procedente del Chelsea en 2022 como agente libre y se ha convertido en una figura de confianza en el vestuario, a pesar de que actualmente se encuentra de baja por lesión.

    El director deportivo Deco se reunió recientemente con el representante del jugador, Simon Oliveira, para presentarle una propuesta oficial. Dado que el contrato actual de Christensen expira el 30 de junio, el club está actuando con rapidez para evitar perderlo sin obtener nada a cambio, al igual que ha ocurrido con compañeros como Robert Lewandowski.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Los términos del nuevo acuerdo

    El gigante catalán ha puesto sobre la mesa una extensión de dos años, aunque el acuerdo refleja la estricta realidad financiera del club. El salario propuesto es significativamente inferior a sus ingresos actuales, ya que el Barcelona sigue recortando gastos salariales, según Mundo Deportivo.

    Christensen y su familia están afincados en Cataluña y su prioridad es seguir en el Blaugrana. Sin embargo, el defensa debe decidir ahora si acepta la reducción salarial o busca oportunidades más lucrativas en otros lugares de Europa o en la Liga Profesional Saudí.

  • Un activo versátil para Flick

    La directiva del club sigue convencida del valor de Christensen debido a su flexibilidad táctica. Bajo la dirección de Hansi Flick, el danés es considerado un miembro fundamental de la plantilla, capaz de desempeñar un papel de élite tanto en el centro de la defensa como en el mediocampo defensivo.

    Aunque varios clubes europeos de primer nivel están siguiendo de cerca su situación, Christensen está decidido a demostrar su buen estado físico antes de que termine la temporada. Quiere demostrar a Flick que sigue siendo un jugador de alto nivel capaz de liderar una joven línea defensiva.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Una carrera contra el tiempo por ponerse en forma

    El exjugador del Chelsea se encuentra actualmente centrado en recuperarse de una lesión de ligamentos que sufrió a finales del año pasado para asegurarse de poder jugar al final de la temporada. Se espera que vuelva a la acción a finales de abril o principios de mayo. Esta temporada, solo ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado un gol.

    El Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de La Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre su archirrival, el Real Madrid. El Blaugrana visitará próximamente al Athletic Club antes de disputar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle United la semana que viene.

