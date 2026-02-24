El Barcelona está «listo» para lanzarse a por Erling Haaland o Julián Álvarez en el mercado de fichajes de verano

Es fundamental que cualquier movimiento para fichar a una superestrella de esta magnitud se sopese con la sostenibilidad a largo plazo del club. Soler hizo hincapié en que, aunque el club está «dispuesto» a gastar, no volverá a los hábitos financieros imprudentes que casi paralizaron la institución en el pasado. La estrategia consiste en amortizar los gastos de traspaso a lo largo de varios años, al tiempo que se garantiza que la masa salarial se mantenga dentro de un límite autoimpuesto. Este enfoque disciplinado tiene por objeto garantizar que el fichaje de alguien como Haaland no ponga en peligro la inscripción de otros miembros clave de la plantilla o de futuros graduados de la academia.

El momento en que se han hecho públicas estas revelaciones es especialmente significativo, dada la proximidad de las elecciones en el club. Laporta y su junta directiva han dimitido recientemente como parte del proceso de reelección, y prometer un fichaje estrella como Haaland o Álvarez es una forma probada de ganarse el apoyo de los socios del club. Queda por ver si se trata de una realidad alcanzable o de una campaña ambiciosa, pero la postura oficial de la directiva es clara: el Barcelona vuelve a la caza de los mejores jugadores del mundo y tiene el dinero para demostrarlo.