El Barcelona es obligado a revelar el contrato de Negreira ya que desaparecen registros de pagos de €8 millones a un árbitro
Barcelona enfrenta un nuevo escrutinio mientras el tribunal intensifica la investigación de Negreira
El "Caso Negreira", ya uno de los casos legales más explosivos del fútbol español, ha entrado en una nueva fase crítica. Un tribunal de Barcelona ha emitido una orden formal que obliga a los gigantes catalanes a presentar todos los contratos y documentos de respaldo relacionados con los €8 millones pagados a Jose Maria Enriquez Negreira y sus empresas asociadas entre 2001 y 2018.
Según El Mundo, los investigadores no han encontrado rastro de los contratos originales ni de ninguna documentación escrita en los archivos del Barça que justifique los pagos, que supuestamente se hicieron por servicios de “asesoría arbitral”. La falta de un rastro documental ha intensificado las sospechas en torno a la naturaleza de la relación entre el Barcelona y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España (CTA).
La orden del tribunal se extiende más allá de la documentación administrativa, citando al Barcelona como entidad legal para declarar como parte de la investigación. Las declaraciones de los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde, junto con la del actual presidente del club Laporta, están programadas para el 25 de noviembre, donde comparecerán como testigos.
- AFP
Corrupción presunta y documentación faltante
La orden judicial subraya la determinación del tribunal de descubrir la verdad detrás de casi dos décadas de pagos a Negreira. La investigación se centra en si estas transacciones eran tarifas legítimas de consultoría o parte de un intento más amplio de influir en las decisiones arbitrales a favor del Barcelona, una acusación que podría constituir corrupción deportiva.
El tribunal ha solicitado “cualquier tipo de material” que pueda justificar la facturación de Negreira, incluidos informes escritos, registros de servicio o comunicaciones entre el club y el ex árbitro. Hasta ahora, no ha surgido evidencia física que corrobore la afirmación de larga data del Barcelona de que los pagos eran por asesoría técnica legal sobre arbitraje y búsqueda de jóvenes jugadores.
En declaraciones anteriores, ambos Bartomeu y Rosell defendieron el arreglo, afirmando que los servicios de consultoría de Negreira se limitaban a proporcionar informes tácticos y evaluaciones de los estándares arbitrales. Sin embargo, las contradicciones en las declaraciones de los testigos y la continua ausencia de contratos verificables han provocado una intervención judicial más profunda que aumenta la presión legal sobre la dirigencia del club.
Otras figuras implicadas en la investigación
El tribunal también ha convocado a varias figuras clave para ser interrogadas en los próximos meses, ampliando el alcance de la investigación. Se espera que la representante del club Elena Fort testifique el 27 de enero y el expresidente Joan Gaspart el 6 de febrero.
Además, el exárbitro Ricardo Segura, quien ha sido empleado por los gigantes catalanes desde 2021 para brindar "servicios de asesoría arbitral", ha sido citado para explicar su rol actual y si se asemeja al compromiso previo de Negreira. La inclusión de Segura destaca las preocupaciones de que el Barça podría haber continuado con arreglos similares incluso después de que el escándalo se hiciera público.
Este desarrollo subraya cuán profundamente la controversia ha permeado las operaciones del club, reviviendo preguntas sobre las prácticas de gobernanza y transparencia del Barcelona durante un período ya marcado por tensiones financieras e inestabilidad en la directiva.
- Getty Images Sport
La presión aumenta mientras el Barcelona se prepara para una audiencia decisiva
La próxima fase de la investigación se centrará en la audiencia del 25 de noviembre, cuando Laporta, Enrique y Valverde testifiquen ante el tribunal. Sus declaraciones podrían ser fundamentales para determinar si los 8 millones de euros pagados a las empresas de Negreira fueron por servicios de consultoría legítimos o representaron una violación de la confianza y las regulaciones de juego limpio.
El tribunal también revisará cualquier documentación que el Barcelona proporcione en respuesta a su orden, un factor decisivo en la configuración del curso futuro del caso. Si el club no logra presentar registros adecuados, las sospechas de mala conducta financiera y deportiva podrían profundizarse aún más.
A medida que el escrutinio legal se intensifica, el club Blaugrana se encuentra equilibrando las batallas en los tribunales con las ambiciones en el campo, todo mientras enfrenta la perspectiva de procedimientos judiciales prolongados que podrían extenderse hasta 2026. El resultado de los testimonios de noviembre podría finalmente señalar si el club puede comenzar a superar uno de los escándalos más perjudiciales de su historia moderna.