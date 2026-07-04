El Barcelona decide si ficha a Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski

Christian Falk, periodista de «Bild», confirmó que el Barcelona contactó al entorno de Kane, pero afirmó que el delantero prefiere quedarse en Alemania.

«Es cierto», admitió Falk. «El Barcelona se puso en contacto con los representantes de Harry Kane. Me lo han confirmado. Pero también he oído que el Barcelona no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle a Kane al Bayern de Múnich.

Quiere quedarse en Múnich y firmar un nuevo contrato, pero prefiere esperar a después del Mundial con Inglaterra. Solo negociará con el Bayern, y creo que llegarán a un acuerdo».