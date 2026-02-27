Getty Images Sport
Traducido por
El Barcelona debe ser «perfecto» para vencer al Newcastle, según su director Deco, que quiere repetir la victoria anterior en la Liga de Campeones contra los hombres de Eddie Howe
Deco conoce bien el ambiente que se respira en St James' Park.
Ambos equipos ya se han enfrentado durante la fase de liga de esta temporada, con el Barça como vencedor por un estrecho margen, pero el director cree que ahora hay mucho más en juego en la fase decisiva de la competición europea de élite. El exinternacional portugués se negó a calificar el emparejamiento como un golpe de suerte, a pesar de que el gigante catalán ha evitado a los grandes pesos pesados continentales. En cambio, Deco hizo hincapié en la disciplina táctica y la intensidad necesarias para superar al equipo de Eddie Howe en los dos partidos. La jerarquía blaugrana es muy consciente del ambiente que les espera en St James' Park, que se ha convertido en una fortaleza para los Magpies en las noches europeas.
- Getty Images
El Barcelona busca el modelo perfecto
La victoria por 2-1 en Tyneside a principios de la temporada sirve como referencia para este equipo del Barcelona, que busca volver a consolidarse como una fuerza dominante en Europa. Al repasar la campaña hasta ahora, señaló que, aunque el equipo ha mostrado destellos de brillantez contra la élite europea, debe evitar los errores en la segunda parte que le han costado caro en otros partidos importantes contra equipos como el PSG.
«El partido contra el Newcastle ha sido uno de los mejores que hemos jugado en toda la temporada, tanto a nivel defensivo como ofensivo y en el control del juego. Contra el PSG también jugamos bien, aunque en la segunda parte bajamos el nivel. El de Newcastle fue perfecto y eso significa que, si queremos pasar, tendremos que hacerlo a la perfección. Será un partido muy difícil contra una de las mejores aficiones del mundo, que empuja mucho y da energía a los jugadores», declaró Deco durante su análisis del sorteo.
Luchando contra la intensidad de la Premier League
A pesar de la actual posición del Newcastle en la mitad de la tabla de la Premier League, Deco se apresuró a desmentir cualquier sugerencia de que el Barcelona hubiera recibido un sorteo favorable. El director deportivo mantuvo un tono respetuoso en toda su valoración del rival inglés, destacando las dificultades atmosféricas de jugar en Tyneside. Aunque algunos bromearon diciendo que la presencia de Ivan Rakitic en el sorteo trajo suerte a su antiguo club, Deco se centró en los obstáculos físicos y tácticos que esperan a los hombres de Flick en las próximas semanas.
«Históricamente, la Premier es muy competitiva, se juega con mucha intensidad. Tendremos que luchar por tener el balón y ser contundentes tanto en ataque como en defensa. Si lo hacemos, tendremos opciones de ganar a cualquiera. Así que debemos afrontarlo así, aunque lo más importante ahora es el partido contra el Villarreal», añadió el director.
- Getty Images Sport
Gestionar las expectativas en el Camp Nou
Aunque el Barcelona tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en el Camp Nou, Deco se mostró cauto a la hora de exagerar la importancia de jugar en casa en el partido decisivo. Cree que la eliminatoria podría ganarse o perderse en el partido de ida si los jugadores no están preparados psicológicamente para la intensidad que el Newcastle aporta en su campo. Deco se apresuró a recordar al equipo y a la afición que la lucha por los títulos requiere una mentalidad de partido a partido. La insistencia del director en ser «perfectos» sirve tanto como herramienta motivacional como recordatorio de la calidad que hay actualmente en la Premier League.
«Jugar el partido de vuelta en Barcelona es una ventaja, pero el campo del Newcastle es muy difícil», destacó.
Anuncios