El Barcelona conoce el alcance de la lesión "grave" de Pedri, con el centrocampista que se perderá el partido contra el Chelsea en la Champions League
La crisis de lesiones del Barcelona crece con Pedri fuera por un mes
Según Mundo Deportivo, Pedri ha sufrido un desgarro en el bíceps femoral distal de su muslo izquierdo, una grave lesión de isquiotibiales que lo mantendrá fuera de juego durante alrededor de un mes. El jugador de 22 años, visiblemente exhausto en las últimas etapas de la derrota en El Clásico contra el Real Madrid, fue expulsado tarde en el partido y posteriormente diagnosticado con la distensión tras las evaluaciones médicas.
Un comunicado oficial del club decía: "El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo bíceps femoral distal de su muslo izquierdo. La recuperación del jugador dictará su regreso a la acción". El español se perderá más de un mes de acción, lo que lo descarta de partidos clave contra Elche, Club Brugge, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Chelsea y, muy probablemente, Atlético de Madrid.
La ausencia de Pedri agrava el creciente dolor de cabeza de Flick. El centrocampista ha sido el motor del centro del campo del Barcelona, comenzando los 13 encuentros competitivos de esta temporada y acumulando más minutos que cualquier otro jugador en el equipo. Su combinación de visión, equilibrio y pases precisos ha sido central en el juego basado en el control del Barcelona. Pero esa carga de trabajo ahora parece haber pasado factura. Sin embargo, el receso por la lesión podría ser una bendición para Pedri, ya que puede centrarse en su recuperación después de jugar 41 partidos consecutivos para Flick.
Lista creciente de ausentes del Barça
Esta no es la primera vez que el cuerpo de Pedri ha señalado sobrecarga. Habiendo también jugado mucho para la selección nacional de España durante los recientes clasificatorios para el Mundial, la fatiga y la tensión acumulada parecen haber llevado a otro contratiempo.
La lesión de Pedri eleva la lista de bajas de Barcelona a ocho, incluyendo a Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia, Christensen, Gavi y Marc-Andre ter Stegen. Mientras que el delantero polaco está cerca de regresar y puede que juegue contra el Elche el domingo, los demás siguen siendo inciertos. Olmo y Garcia han reanudado el trabajo ligero en el campo, pero están a semanas de alcanzar su plena forma física.
Las ausencias han hecho trizas la estructura del equipo, dejando a Flick con una profundidad de mediocampo limitada y forzando la improvisación táctica. Se espera que los jóvenes Marc Casado, Marc Bernal y Fermin Lopez asuman ahora responsabilidades clave. Hay planes de que Casado pueda ser alineado en un doble pivote con Frenkie de Jong, mientras que Eric Garcia es otra opción improvisada en el mediocampo defensivo.
Es un panorama sombrío para Flick, que ya ha visto a su equipo quedar cinco puntos por detrás del Madrid en La Liga tras las derrotas ante el Sevilla y el Paris Saint-Germain. La pérdida de Pedri ahora elimina el motor creativo del equipo justo cuando los gigantes catalanes entran en su fase más exigente de la temporada.
Prueba táctica de Flick y dependencia de la juventud
Para Flick, la lesión de Pedri no podría haber llegado en peor momento. El entrenador alemán, traído para modernizar el ritmo y la estructura de presión del Barcelona, debe ahora navegar un calendario de partidos congestionado con una plantilla mermada.
Los próximos tres partidos del Barcelona contra Elche, Brugge y Vigo pondrán a prueba la profundidad del club y la flexibilidad de Flick. Se espera que el entrenador mantenga un esquema 4-2-3-1, emparejando a De Jong con Casado en el mediocampo mientras alterna entre Marc Bernal y López en los roles ofensivos. También hay una creciente posibilidad de que Flick dé minutos a los prospectos de la academia Dro Fernández y Xavi Espart, ambos de los cuales han impresionado con el Barca Atletic. Mientras los aficionados esperan el regreso de Lewandowski a su plena forma física, la dependencia de la juventud refleja el plan a largo plazo del club, pero presenta un riesgo inmediato.
Mientras tanto, Marcus Rashford ha dado un paso al frente para el Barcelona durante su reciente crisis de lesiones, proporcionando profundidad y energía cruciales en el ataque tras las ausencias de jugadores clave como Raphinha. Desde el partido del Barcelona contra el PSG, Rashford ha marcado dos goles y ha hecho tres asistencias en la Liga de Campeones, llevando su cuenta a cuatro goles y dos asistencias en la competición europea, convirtiéndose rápidamente en una amenaza constante en el tercio final.
Período crucial por delante para Flick y sus hombres
Las próximas semanas podrían definir la campaña del Barcelona. Más allá del enfrentamiento contra el Chelsea el 25 de noviembre, los catalanes se enfrentan a Bilbao y Atleti. Estos choques podrían resultar ser los partidos determinantes de su temporada, aquellos que podrían decidir si permanecen en la contienda en todas las competiciones. El desafío de Flick es mantener al equipo estable y obtener resultados constantes mientras gestiona los minutos de una plantilla al borde del agotamiento.
El personal médico del club ha optado por un plan de rehabilitación cauteloso para Pedri, priorizando la recuperación completa sobre la urgencia, especialmente dado sus problemas musculares recurrentes. Si todo va bien, podría regresar a mediados de diciembre, posiblemente para el final de la fase de grupos de la Champions League del Barcelona.
