El Barcelona confirma una importante lesión de Pedri después de que Hansi Flick actualizara al respecto, ya que el centrocampista se vio obligado a salir en la victoria de la Liga de Campeones sobre el Slavia Praga
Emocionante partido con seis goles: el Barcelona se impuso en la gélida Praga
Pedri jugó su papel en un encuentro lleno de altibajos que tuvo lugar en una noche helada en la capital checa. Vio a Barca quedarse atrás temprano, antes de que Fermin Lopez le diera la vuelta al marcador con dos goles en el espacio de ocho minutos del primer tiempo.
El juego estaba empatado al descanso cuando el delantero polaco Robert Lewandowski metió el balón en su propia portería. Pedri, que había estado manejando los hilos en el centro del campo, tuvo que ser reemplazado por Dani Olmo en el minuto 61.
Barca tomó la delantera de nuevo menos de dos minutos después, ya que Olmo tuvo un impacto inmediato, antes de que el delantero de 37 años, Lewandowski, anulara su anterior gol en propia puerta y abriera su cuenta europea para 2025-26.
- (C)Getty Images
Lesión de Pedri: Más problemas en el muslo para la estrella del Barcelona
Hablando sobre la condición de Pedri después de su retirada, Flick admitió que el panorama parecía desalentador. Les dijo a los reporteros cuando se le pidió una actualización sobre el creador de juego de 23 años: “No sé exactamente qué tiene, pero es el isquiotibial. Es lo que hay. A veces, estas cosas pasan. No sé cuánto tiempo estará fuera. No son buenas noticias. Veremos [el jueves].”
Pedri sufrió una serie de problemas de lesiones al principio en el Barça, con problemas musculares que resultaron difíciles de superar. En gran medida ha mantenido alejado de la sala de tratamiento de manera regular durante el tiempo de Flick al mando. Sin embargo, los problemas en los isquiotibiales no son infrecuentes, con cinco juegos fuera en octubre debido a una dolencia de ese tipo, antes de perderse uno en diciembre por una molestia en la pantorrilla.
En un comunicado emitido más tarde el jueves, Barcelona confirmó el daño: "Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, la cual sufrió durante el partido contra el Slavia Praga. El tiempo de recuperación esperado es de un mes."
Fermín López vuelve a brillar para el Barça en la Champions League
El Barca se desempeñó admirablemente sin él contra el Slavia Praga, con Fermin Lopez impresionando nuevamente después de haber anotado previamente un hat-trick en la Liga de Campeones contra el Olympiacos en octubre, con el joven de 22 años superando la cifra de doble dígito en goles en todas las competiciones esta temporada.
Flick llenó de elogios al graduado de la academia Masia, diciendo: “Fermin es un jugador fantástico. Fue importante para él y el club que se quedara aquí el pasado verano porque se formó en Barcelona, vive para el Barca. Aprecio mucho lo que vi hoy.”
El Barca ha subido al noveno lugar en la tabla de la Liga de Campeones, con los ocho primeros clasificándose automáticamente para los últimos 16. Les queda un juego para entrar en ese grupo, con el FC Copenhague viajando al Camp Nou el 28 de enero.
Flick está ansioso por ver a su equipo prevalecer en ese enfrentamiento, con la expectativa de que la victoria asegurará que los Blaugrana sigan en movimiento ascendente y eviten la necesidad de un playoff para mantener vivos sus sueños continentales.
Flick dijo: “No será fácil vencer al Copenhague. No sabemos si Ferran [Torres] estará de vuelta, tal vez Pedri no juegue ahora, Frenkie [de Jong] estará suspendido. Pero recuperaremos a Lamine [Yamal], es cierto, y tenemos una buena oportunidad de entrar en los ocho primeros. No comenzamos bien la Liga de Campeones, pero con un juego restante, tenemos una oportunidad de estar donde queremos estar todavía.”
- Getty
Yamal regresa: La joven promesa vuelve de la suspensión
El joven prodigio Yamal se perdió la victoria del Barça sobre el Slavia por suspensión, tras haber recibido tres tarjetas amarillas en la acción de la Liga de Campeones esta temporada. Debería ser convocado de inmediato para un partido en casa contra el Real Oviedo el domingo.
El Barcelona llega a ese encuentro en la cima de la clasificación de la Liga, pero con sus rivales del Clásico, el Real Madrid, a solo un punto de distancia. Los hombres de Flick sufrieron una sorprendente derrota por 2-1 ante la Real Sociedad en su último partido doméstico, lo que significa que ahora están mirando ansiosamente por encima del hombro.